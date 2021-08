Niega Gobierno que haya Amparos vs. verificación

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno del Estado reconoció que hay cuatro Juicios de Amparo en proceso en contra del programa de Verificación Responsable, pero ninguno se ha concedido.En un comunicado, el Poder Ejecutivo aseguró que a la fecha no ha recibido la notificación sobre la medida cautelar otorgada a Francisco Javier Becerra para que, entre otras cosas, no sea multado por no traer el holograma."Hasta el día de hoy (jueves), el Gobierno del Estado de Jalisco sólo ha sido notificado de la admisión de cuatro Juicios de Amparo en contra del programa Verificación Responsable, y en ninguno de ellos se ha concedido la suspensión provisional", se lee en el documento.Grupo REFORMA publicó ayer que el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Estado había otorgado un Amparo a Becerra, quien acudió a esta medida de protección por considerar que el programa de verificación tiene fines recaudatorios y no de cuidado del medio ambiente."El Gobierno de Jalisco aclara que el programa de Verificación Responsable tiene como objetivo defender el derecho a un aire limpio de los jaliscienses y es un asunto de salud pública", acotó el Estado.Debido a esto, se aseguró en el comunicado, se prevé que ningún juicio se dicte en contra del programa y, en caso de que se otorgara algún Amparo u otra medida, se combatirá hasta el final.Becerra aseguró que ya tiene la sentencia y brinda asesoría a los ciudadanos que quieran obtener una protección contra el programa de verificación. Prevé que al mes se puedan interponer hasta 4 mil Amparos.El Gobierno del Estado reiteró que el programa tiene el objetivo de disminuir los contaminantes, principalmente las partículas finas como las PM 2.5, con lo que podrían evitarse 301 muertes prematuras al año por padecimientos asociados a la polución.