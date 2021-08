Niegan a Collado invalidar documentos bancarios

Abel Barajas

Hora de publicación: 18:57 hrs.

Un juez federal rechazó desechar y "destruir" los estados de cuenta financieros con los que se pretende llevar a juicio a Juan Collado, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en el Caso de la Caja Libertad.El litigante reclamó en un amparo anular dichos datos de prueba porque, en su opinión, la Fiscalía General de la República obtuvo su información bancaria por un periodo que excede los años que son objeto del proceso penal, lo que constituye una pesquisa.La FGR obtuvo informes financieros de Collado del 1 de enero al 10 de abril de 2015, pero la imputación, relacionada con la compra venta de un inmueble, comprende hechos que van sólo del 25 de marzo al 10 de abril de ese año.Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo, canceló el trámite de la demanda de Collado, al estimar que es improcedente porque esos informes financieros no afectan en forma irreparable sus derechos fundamentales.El juzgador expuso que, en la etapa intermedia de su proceso penal, Collado tendrá la oportunidad de debatir contra la FGR sobre la idoneidad de los datos de prueba impugnados. Es decir, es dentro de su proceso ante el juez de la causa y no en el amparo donde puede hacer valer su reclamo.Collado fue aprehendido el 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México y al día siguiente un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, fallo que desde entonces lo mantiene preso en el Reclusorio Norte.El 13 de enero de 2020, por solicitud del procesado, se llevó a cabo una audiencia ante el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, para que desechara los estados de cuenta bancarios, pero el intento no prosperó.El abogado de la familia Salinas presentó el amparo contra la negativa de este juez y esa es la demanda que Medina Gaona resolvió sobreseer o cancelar el trámite."La determinación... únicamente define cuestiones meramente procesales, ya que el juez responsable desestimó la petición de la defensa del quejoso, en la que solicitó que se desincorporaran datos de investigación, por lo que no se involucran derechos de naturaleza sustantiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de debate en la audiencia intermedia", dice la sentencia del juez Medina.A Collado se le imputa en este asunto la compra supuestamente simulada del edificio sede de la sociedad financiera popular Caja Libertad, en Querétaro, por 156 millones de pesos, el 25 de marzo de 2015.Operadora de Inmuebles del Centro vendió el inmueble a Caja Libertad y el 10 de abril de 2015 la empresa vendedora transfirió 24 millones de pesos a Collado, quien aquel año fue designado presidente del consejo de administración de la Sofipo.