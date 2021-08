Niegan que GDL liberara banqueta en Providencia

Sara Ochoa

Aunque el Ayuntamiento de Guadalajara aseguró haber liberado esta semana la banqueta ubicada sobre Nueva Escocia y Avenida Montevideo, en la Colonia Providencia -y la cual era utilizada como estacionamiento por comercios ubicados en la zona-, colectivos ciudadanos aseguran que no es así.Vecinos de la zona y miembros de la organización "Poder Antigandalla Jalisco" afirman que el espacio público fue recuperado por ellos el pasado 17 de agosto, con motivo del Día Mundial del Peatón, por medio de un operativo realizado en conjunto con la Policía Vial, y no por funcionarios del Gobierno tapatío.MURAL publicó en septiembre del 2019, que gracias a una suspensión provisional otorgada por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, se mantuvieron 62 espacios de estacionamiento de vehículos sobre banqueta, para el Condominio Providencia, ubicado en dicho cruce y la cual, según los habitantes de la zona, había sido invadida durante 40 años.Aunque los espacios estaban establecidos como área peatonal por el Municipio de Guadalajara, el Gobierno tapatío reconoció en aquel momento que no podían emitir sanciones.