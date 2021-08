No descarta Jimmy seguir en Selecciones

Jaime Lozano anunció su adiós del Tri Olímpico, pero no descarta seguir en el proyecto de Selecciones Nacionales.Después de colgarse el bronce en Tokio 2020 (literalmente lo hará mañana en la premiación), Jimmy expresó que este podría no ser el desenlace."Buscar qué más puede venir para mí. Yo estaría feliz de representar a mi Selección. Obviamente me voy a sentar a hablar con Yon (de Luisa, presidente de la FMF) y Gerardo (Torrado, director general deportivo) y creo que llegaremos a buenos términos, más adelante se van a tomar decisiones y definiremos qué es lo mejor para ambas partes", expresó Lozano luego del 3-1 contra Japón.México terminó como el equipo más goleador del torneo, con 17 dianas."Yo me hubiera sentido decepcionado porque somos el mejor equipo de Tokio 2020, ellos lo saben también, por eso salimos tan dolidos en la Semifinal, esta generación es la mejor, yo sabía que éramos un equipo muy fuerte y tenía plena confianza, es futbol, pero la medalla de bronce ni el anfitrión nos la iba a quitar."Jugando contra distintos equipos se me acercaban los entrenadores a saludar y agradecer, varios de ellos me decían que tenía un (buen) equipo y que nos la íbamos a llevar, una medalla. Uno sabe cuando te lo dicen por quedar bien y creo que era el caso, creo que somos el equipo que más goles hizo en el torneo, quitando el juego contra Japón y Brasil, ganamos por diferencia significativa y el bronce me sabe a la de oro", dijo Jimmy.