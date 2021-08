'No descartamos vacunar a niños con enfermedades'

01 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:50 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno podría empezar a vacunar contra el Covid-19 a niños con enfermedades en caso de que los organismos internacionales lo consideren seguro."Queremos que para el próximo invierno ya se tenga la vacunación a toda la población mayor de 18 años y no descartamos que niños y jóvenes con problemas o enfermedades, que ameriten una población especial, si los organismos de salud internacional lo aprueban, también sean vacunados en el País", comentó López Obrador.En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal hizo un llamado a los adultos mayores para que se vacunen si aún no lo han hecho."Bueno, nada más un comentario, seguir llamando a la población a que se vacune, sobre todo adultos mayores que hayan quedado pendientes, que lo estaban pensando, que se les pasó el tiempo, todavía hay posibilidad de vacunarse, es notorio, es demostrable, que la vacuna salva vidas", mencionó.El Presidente habló también sobre la tercera ola de contagios y dijo que afortunadamente ésta ha traído un menor número de decesos."Tenemos ahora una nueva ola de contagios, pero afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción de los contagios u hospitalizaciones. Es menor el número de personas que pierden la vida por la vacuna."Hay que vacunarse, vamos a continuar con el plan de vacunación, cada vez se está vacunando a más personas y vamos a cumplir el tener vacunados a todos los mexicanos en octubre. Tenemos todos los contratos, las vacunas necesarias para aplicarlas a todos", finalizó.