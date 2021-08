No fue espontáneo cambio de portero

"No fue espontáneo", aseguró Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea , sobre el cambio de Kepa Arrizabalaga por Édouard Mendy antes de la tanda de penales por la Supercopa de Europa contra el Villarreal (6-5 en la tanda, 1-1 en el tiempo reglamentario), este miércoles en Belfast."Habíamos hablado de ello con los arqueros después del primer partido de Copa (de la Liga) contra el Barnsley. Kepa tiene el mejor ratio para los penales, los analistas y los entrenadores de porteros me han mostrado los datos", desveló el técnico alemán."Dijimos a los jugadores que esto podría llegar cuando jugáramos partidos de eliminatorias. Es fantástico ver cómo Mendy ha aceptado esto", aplaudió Tuchel."Son jugadores de equipo. Édouard no ha mostrado orgullo hasta el punto de no salir del terreno de juego. Estaba contento de hacerlo por el equipo", valoró el entrenador.Mendy confirmó las palabras de su entrenador en los micrófonos de Canal+."Tenemos un grupo, somos un equipo. Cada uno juega su papel. Yo hice mi parte durante el partido", describió Mendy."Está previsto desde el año pasado que según los eventos y las circunstancias, si había una tanda de penales, Kepa era susceptible de entrar, como Willy Caballero el año anterior", añadió Mendy. "Es un escenario para el que estaba preparado"."Kepa ha aportado su parte al equipo para la victoria, es realmente un trabajo de equipo", concluyó el portero.