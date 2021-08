No hay credibilidad para elección en Nicaragua.- EU

AFP

Hora de publicación: 18:23 hrs.

Gobierno de Estados Unidos afirmó que no hay credibilidad para celebrar las elecciones presidenciales en Nicaragua, luego de la "maniobra autocrática" del Gobierno del Presidente Daniel Ortega para apartar del proceso a sus principales rivales.El posicionamiento del Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, llega un día después de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) del país centroamericano inhabilitara al partido derechista Ciudadanos por la Libertad para participar en los comicios del 7 de noviembre y luego de semanas en que el gobierno ha arrestado decenas de opositores, incluyendo a siete aspirantes presidenciales."La decisión del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo el 6 de agosto de prohibir al último partido genuino de oposición participar en las elecciones de noviembre subraya su deseo de permanecer en el poder a toda costa", dijo Blinken en un comunicado"Estados Unidos considera que las últimas acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen -impulsadas por el miedo de Ortega a una derrota electoral- son el golpe definitivo contra las perspectivas de Nicaragua de celebrar unas elecciones libres y justas a finales de este año"."Ese proceso electoral, incluido sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad", agregó.La medida del CSE del viernes deja al CxL, el principal bloque opositor, fuera de las elecciones generales en las que Ortega, un ex guerrillero de 75 años que está en el poder desde 2007, busca obtener un cuarto mandato sucesivo al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).La ley prohíbe a los partidos políticos que no están legalizados participar en procesos electorales.El CSE tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el gobierno, pidiera horas antes anular al CxL alegando actuaciones reñidas con la ley.Según el texto presentado por el PLC, el bloque opositor de CxL tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien "tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley". Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE "declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL".En respuesta, el tribunal electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cédula de identidad de la presidenta de CxL. Según el CSE, cuando la presidenta de la agrupación tramitó su cédula "utilizó procedimientos irregulares proveyendo" nombres diferentes.El despojo de la legalidad del partido CxL, una agrupación que surgió en 2017 como escisión del liberalismo, se produjo dos días después que el CSE inhibiera a su candidata a la vicepresidencia, la ex reina de belleza Berenice Quezada, a causa de polémicas declaraciones que molestaron a las filas del oficialismo.Quezada, de 27 años, era la compañera de fórmula electoral de Óscar Sobalvarro, de 68 años, y ex jefe de la denominada "contrarrevolución"."La democracia no puede ser cancelada", protestó Sobalvarro en Twitter.Al menos 31 líderes opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, han sido detenidos desde junio, en su mayoría por "traición" a la patria.Entre los presos está Cristiana Chamorro, hija de la ex Presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba en las encuestas como potencial rival para enfrentar a Ortega.En su comunicado de este sábado, Blinken aseguró que Estados Unidos trabajaría con la comunidad internacional para "responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos".También ayer, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses ligados al Gobierno de Ortega, para un total de 150 visas retiradas desde julio por Washington.Más de 30 funcionarios y familiares del Mandatario han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años.Ortega ha minimizado las presiones y dicho que situaciones "más difíciles" ha vivido Nicaragua, en alusión al conflicto político-militar que enfrentó con Estados Unidos durante su primer mandato, en los años 80.