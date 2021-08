No hay otro plan más que Zapotillo.- Alfaro

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 18:53 hrs.

Tres mil millones de pesos para terminar la Presa El Zapotillo y otros 7 mil millones de pesos para concluir la presa derivadora El Purgatorio, necesaria para que el agua se distribuya en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), es la inversión pendiente de realizarse para dar salida a la nueva propuesta que ofreció el Presidente López Obrador el sábado a Temacapulín.Así lo dio a conocer el Gobernador Enrique Alfaro, quien aseguró que no hay plan "B" de abasto para la Ciudad más que El Zapotillo, por lo que no consideró la opción de que las comunidades vayan a rechazar la oferta que les planteó el Presidente, pues dio a ellos la última decisión."Si eso pasara, ante lo que estaríamos es una situación en la que se estaría comprometiendo el futuro de 5 millones de ciudadanos de Jalisco, no quiero ni pensar en ese escenario, no me parece factible, no me parece ni siquiera un asunto que se tenga que poner sobre la mesa", declaró Alfaro."Entiendo que hay formas y hay procesos, se va a cumplir con la explicación técnica a los habitantes y espero que haya una solución al final, el único plan que tiene esta ciudad para resolver su problema de abasto es aprovechar el agua del Río Verde, no hay alternativas viables en el mediano plazo".Además, añadió que, en caso de que los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo aceptaran la operación de la presa a baja capacidad y con una altura de cortina de 80 metros, que no contempla inundarlos, las obras demorarían lo que resta del sexenio.En tanto, recordó que existe un plan emergente de abasto que consta de conectar tres presas ya terminadas cuenca arriba, costaría mil 200 millones de pesos y deberá terminar a más tardar antes de la temporada de lluvias del siguiente año, pero insistió que la solución de "fondo" es El Zapotillo."Lo que se encontró es la solución a corto plazo que es el sistema El Salto-La Red- Calderón para poder garantizar que el abasto de la parte norte de la ciudad no se colapse", declaró."El riesgo que hay es como está actualmente (El Zapotillo), ahí hay un riesgo (...) Yo creo que el Presidente lo que hizo fue poner elementos de refuerzo de ese compromiso pero técnicamente, está demostrado (...) que con la operación de la presa se puede garantizar que nunca se rebase ese nivel de almacenamiento".Será en un mes cuando regrese López Obrador a Temacapulín para consultar a las poblaciones sobre lo que decidieron, una vez que se les haya explicado el nuevo proyecto por parte de la Conagua.