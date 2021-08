No hubo quien jugara mal.- Córdova

02 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 07:02 hrs.

Sebastián Córdova, autor de cuatro anotaciones en Tokio 2020, afirmó que todo integrante del Tri Olímpico estuvo a la altura en el camino a la obtención de la medalla de bronce."Siempre he hablado que desde el día que nos concentrábamos sabíamos a lo que veníamos, la meta fue el oro, jugamos los partidos que dijimos que íbamos a jugar, nos llevamos una medalla, nos regresamos felices y satisfechos."Me siento muy feliz y orgulloso, todo el equipo se comportó a la altura, no hubo quien jugara mal, estuvimos en la misma, me siento muy feliz, vienen cosas buenas, seguir trabajando, luchando y poner el nombre de México en alto", señaló.Carlos Rodríguez destacó la unión grupal como una de las fortalezas para ganar el bronce en Tokio 2020, torneo en el que el Tri marcó 17 goles."Son lágrimas de alegría, sabíamos que teníamos esta última oportunidad para llevarnos medalla a a casa y nos íbamos a aferrar a ella, como todo buen mexicano."Creo que desde el Preolímpico el grupo fue lo primero en todas las cosas y se nota, cada partido ganado o perdido siempre nos mantuvimos juntos, dijimos que lo íbamos a seguir haciendo y ahí está la recompensa", mencionó a Marca Claro el también mediocampista de Rayados.Recordó que antes de salir a la cancha del Estadio Saitama, el técnico Jaime Lozano tocó las fibras del equipo con un mensaje contundente."No es lo mismo ir a unos Juegos Olímpicos que ser medallista Olímpico. Cuando perdimos contra Brasil dolió, sabíamos que era la última oportunidad y era dejarlo todo para llevarnos la medalla", expresó.Se trata de la medalla 36 de bronce, de las 73 conseguidas por México en JO.