'No importa burla de ex Presidentes, se acabó la robadera'

01 min 30 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Hora de publicación: 08:33 hrs.

Tras la consulta popular del domingo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque los ex Mandatarios se rían, en su Gobierno se acabó la "robadera"."Se está avanzando bastante y lo más destacado, lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción, ese es un triunfo del pueblo, de todos, entonces, independientemente de si se ríen los ex Presidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera."Y que lo que se rescata, lo que se ahorra se le destina al pueblo, eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano, eso es lo más importante", afirmó en conferencia matutina.El Mandatario indicó que la consulta popular del pasado 1 de agosto va más allá de lo jurídico, pues busca que se haga justicia con la no repetición."La consulta tiene un valor que va más allá de lo jurídico. La justicia, siempre lo he dicho, no sólo es castigar, la justicia es también prevenir, que no haya repetición."Porque es lo peor que se tenía en México, es que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, cometían atrocidades y no perdían su respetabilidad, eran intocables", comentó.