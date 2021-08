No levantan los Tigres del 'Piojo'

00 min 30 seg

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 20:58 hrs.

Los Tigres, con 10 hombres, rescataron un punto de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, luego de empatar 1-1 con el Puebla.El cuadro auriazul ligó cuatro partidos sin ganar en partidos oficiales (3 en Liga MX) y volvió a sufrir en el juego, incluso sin Luis Rodríguez, quien se fue expulsado en el segundo tiempo.Pese a que mostraron mayor determinación en busca del gol, a los felinos les faltó la contundencia.Primero en los pases, pues no lograron encontrar a ninguno de los ofensivos que buscaban el tanto que les diera algo de confianza para irse arriba en el marcador.Luego, una falta de concentración provocó un penal en los últimos instantes del primer tiempo. Un empujón de Rafael Carioca sobre Christian Tabó fue suficiente para que el árbitro Jorge Isaac Rojas señalara penal a favor de la Franja.Fernando Aristeguieta no perdonó y desde los once pasos, en el agregado, abrió el marcador a favor de los poblanos.Los felinos no bajaron los brazos y en el segundo tiempo se volcaron en busca de hacer el tanto que igualara el encuentro.Fue hasta el 55', cuando tras un recentro de Luis Quiñones, Nicolás López empalmó la pelota con el arco vacío para hacer el 1-1.Sin embargo, los felinos se quedaron con 10 hombres al 83', luego de que el "Chaka" Rodríguez viera la tarjeta amarilla en dos ocasiones, obligando a Miguel Herrera a reajustar sus piezas.Tras las primeras 4 jornadas, los auriazules están en el noveno lugar con cinco unidades. Su próximo enfrentamiento será el martes, cuando reciban al Querétaro.