No negociará Ajax por Edson Álvarez

Ajax no pretende negociar pronto por Edson Álvarez. Foto: Cortesía Edson Álvarez

Ajax no escuchará ofertas por Edson Álvarez en esta temporada.Luego de las dos propuestas que lanzó el Rennes de Francia por el mediocampista mexicano, Erik ten Hag, DT del Ajax, aseguró que Álvarez no saldrá de su equipo, ya que además es un miembro valioso dentro de la plantilla."En lo que a mi respecta, no es un problema, podemos cerrar ese libro porque Edson Álvarez jugará en el Ajax este año", declaró Ten Hag al ser cuestionado.Rennes ha hecho todo lo posible por lograr el fichaje de Edson. La escuadra que dirige Julien Stéphan ha lanzado ofertas de 18 y 20 millones de euros por Álvarez, pero Ajax ya rechazó ambas propuestas.Álvarez disputa su tercera temporada con el conjunto holandés, luego de pasar un periodo complicado de adaptación y que le costó las críticas de varios jugadores históricos del Ajax como Marco van Basten y Ronald de Boer.