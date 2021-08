No nos damos abasto, dice Edil en norte de Veracruz

Hora de actualización: 14:20 hrs.

Óscar Uscanga

Instalan en CDMX centros de acopio

Hora de publicación: 13:12 hrs.

A más de 24 horas del impacto de "Grace", habitantes y autoridades informaron que siguen sin suministro de energía eléctrica y señal telefónica en zonas de municipios como Poza Rica, Tecolutla, Papantla, Gutiérrez Zamora, Nautla, Tihuatlán y Coatzintla, en el norte de Veracruz.En Poza Rica, el Alcalde morenista, Javier Velázquez, admitió este domingo que no han sido suficientes las labores de las autoridades municipales para retirar de las calles los escombros que dejó el meteoro el sábado pasado."Necesitamos la colaboración de todos ustedes, que nos ayuden en su calle, no nos damos abasto con todo el trabajo que hay, estamos haciendo el mejor esfuerzo pero necesitamos la colaboración de todos ustedes para hacer la limpieza de vialidades y el orden más rápido, ágil, y tengamos acceso por todos lados", dijo en un video difundido por el Ayuntamiento."Estamos en contacto con CFE, quien nos informó que ha restablecido en algunos sectores la energía eléctrica, ojalá que pronto tengamos el restablecimiento total. A la hora de energizar seguramente habrá problemas con cables derribados, que están en el suelo o fuera de su lugar, tengan mucho cuidado, hay el riesgo de que se energice y haya un corto circuito, es importante que se cuiden".En esta ciudad petrolera, Alejandra Olivares narró que su familia decidió alojarse en el Hotel Poza Rica Inn al ser una de las pocas instalaciones que tiene suministro propio de electricidad."Hay muchas personas que no se han podido comunicar con su familia, porque no hay buena señal, está intermitente", dijo a REFORMA la habitante de la Colonia Independencia."No hay servicios básicos, en general las colonias están afectadas, sin electricidad, ayer por lo mismo no contábamos con agua y no había ni gasolineras disponibles".Mauricio Iván Alcalá, otro habitante de Poza Rica, explicó que sus familiares siguen con la señal telefónica intermitente en el Fraccionamiento Lomas."La comunicación por voz es intermitente, se tienen que trasladar a un lugar alto para tener algo de señal para transmitir. La comunicación con mi cuñado fue breve, no cuentan todavía con energía eléctrica en el Fraccionamiento Lomas", contó a REFORMA.Andrea Trejo, otra habitante más, reprochó que las autoridades municipales sólo alertaron poco antes del golpe del huracán la necesidad de que las personas se resguardaran."Vamos a ver la manera de cómo hacerle, porque la verdad el Municipio ni siquiera vino a avisar, todo fue a la de ya métanse a sus casas, fue lo que pasó, pero a ver, ahorita si llegan a decir algo, tenemos un radio, pero ya se le acabó la pila, porque estuvimos escuchando las noticias", narró.En varios videos del portal veracruzano Vivo Noticias se observan espectaculares, árboles y postes de electricidad caídos y casas dañadas en Poza Rica, Tecolutla, Papantla, Tihuatlán, Coatzintla y Nautla.En el caso de Tecolutla, los habitantes se han reunido en la zona del embarcadero para tratar de recibir señal telefónica.El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha informado que siguen las labores de limpieza en los municipios de la zona norte afectados por "Grace"."En Tuxpan, Poza Rica, Álamo, colonias de Xalapa, y localidades como Pacho Viejo, de Coatepec, otras de Papantla, así como pueblos del Totonacapan y en Tecolutla, continuamos con labores de limpieza y rescate de lugares públicos", tuiteó.Ayer, el Gobierno estatal confirmó el fallecimiento de ocho personas por el impacto del huracán categoría 3, y más tarde, en Huauchinango, Puebla, se reportó otro deceso.Para recolectar víveres, ropa e insumos básicos y enviarlos a personas afectadas por el ciclón "Grace", en la Ciudad de México se instalarán 16 centros de acopio.Mismos que se ubicarán en las explanadas de las Alcaldías, a partir del lunes 23 de agosto.Los insumos que autoridades señalan como indispensables son: agua embotellada, alimentos enlatados y no perecederos, ropa y zapatos en buen estado, botiquín de primeros auxilios, insumos de higiene personal, insumos para limpieza, cobertores y colchonetas.En tanto, el Gobierno de la Ciudad informó que enviará equipos de emergencia, equipos hidroneumáticos y mecánicos, así como personal especializado para la operación de cauces, drenaje profundo y auxilio.Con información de Selene Velasco