No olvides declarar el uso de tu marca

Karla Aguilera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Desde hoy, todos los titulares de marcas que fueron concedidos a partir del 10 de agosto del 2018, deben hacer la declaración del uso real y efectivo de sus productos o servicios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que no pierda su vigencia.Ricardo Ramírez Gamboa, titular del despacho de Propiedad Intelectual Ragari Legal, explicó que a partir de hoy, los titulares de registros de marcas concedidas a partir del 10 de agosto del 2018 tendrán un plazo de tres meses contados a partir de que hayan transcurrido tres años de que se concedió el registro para declarar el uso real y efectivo de sus productos o servicios que ampara la marca registrada ante el IMPI.Mencionó que esta disposición surgió luego de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que fue abrogada, y actualmente esta obligación se encuentra en el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que señala que los titulares de su marca deberán declarar su uso real y efectivo de los productos y servicios que fueron registrados a partir del 10 de agosto de 2018.Y es que, de no hacerlo, el registro caducará de pleno derecho sin que requiera una declaración por parte del instituto. Por ello, Ramírez Gamboa hizo un llamado a los titulares de registros de marca a no olvidar hacer su declaración de uso real y efectivo en tiempo y forma para que sus registros de marcan sigan surtiendo todos sus efectos legales.Además, señaló que esta obligación fortalece el sistema de propiedad industrial en México y que esta práctica es usada en el extranjero por muchos países. "El registro es lo que vence si no se hace la declaración del uso real y efectivo de sus productos o servicios, y el mismo registro es el que da derechos", dijo.