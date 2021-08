No sancionan a gimnasio irregular; le piden regularizarse

02 min 00 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Pese a no tener licencia para operar como gimnasio, el Ayuntamiento de Guadalajara no "cerró" el establecimiento ubicado en Luis Pérez Verdía, en la Colonia Ladrón de Guevara. Le dio un plazo de 15 días para regularizar su situación.Luego de que MURAL publicó este viernes que el establecimiento opera sin permiso, se realizó una visita y se constató que en el patio trasero del inmueble hay aparatos de ejercicio."El encargado manifiesta que es un gimnasio, por lo que se procede a levantar acta de infracción por la modificación al Padrón ya que sus licencias municipales no amparan dicha actividad", se lee en una ficha informativa enviada por el Ayuntamiento tapatío.El permiso de operación entregado es para un giro de acondicionamiento físico para personas en rehabilitación, fonda, consultorio dental y fisioterapia.Sin embargo, el negocio se promociona como gimnasio, incluso en sus redes sociales hay videos de personas levantando pesas, subiendo cuerdas y escalando muros.Vecinos de la Colonia Ladrón de Guevara advirtieron de la irregularidad ya que el establecimiento les ha generado molestias principalmente con el ruido excesivo tanto a tempranas horas como por la noche, así como las vibraciones al dejar caer las pesas.A través de información obtenida por transparencia, se reveló que el uso de suelo es compatible para un consultorio de rehabilitación, pero no para gimnasio.La Dirección de Inspección y Vigilancia le dio un plazo de 15 días al dueño para regularizar su situación y obtener la licencia, en caso de que proceda, para la operación del gimnasio, caso contrario, se procederá a la clausura parcial del inmueble."Durante este periodo no puede estar operando la actividad del Gimnasio. La Dirección de Inspección y Vigilancia permanecerá atenta en torno al caso para supervisar que el establecimiento cumpla con la normatividad, en caso contrario se procederá con una clausura", se lee en la ficha.