No seas hipócrita.- Nicole Chávez

02 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 14:54 hrs.

Nicole Chávez, hija del ex campeón del boxeo Julio César Chávez , criticó a Jorge "Travieso" Arce luego de que éste se metió con su padre y hermanos sobre las adicciones que han sufrido."Esto va para ti 'Travieso' Arce, no te quiero faltar al respeto más de lo que ya te lo faltaste tú. Me da una repulsión y decepción enorme como se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos. Tu eres papá y tienes hijos y le ruego a dios que jamás caigan en ninguna adicción. Esa enfermedad, porque es una enfermedad, porque sonaste un poco ignorante, es una enfermedad bien culera que no solo hacen sufrir a la persona, sino que también involucran a todas las personas y seres queridos que la rodean", dijo Chávez en un video publicado en redes sociales."Dijiste que todo lo que logró mi papá fue por toda la cocaína que se metió por en la nariz. Eso habla más mal de ti que de él. Porque después de todos estos años no has podido asimilar que Julio César Chávez es Julio César Chávez y 'Travieso' Arce es 'Travieso' Arce. A mi se me hace una falta de respeto que subieras el video que subiste, que ya se te dijo que borraras y te lo vuelvo a decir, bórralo. Voy a subir todos los screenshots y mensajes que le mandaste a mi papá pidiendo perdón 'Campeón, por favor, perdón, yo te quiero mucho', no seas hipócrita. Si uno va decir algo, dígalo bien y más usted que ya es un señor grande, con hijos. Sosténgalo, no ande lloriqueando y pidiendo perdón", indicó la hija del César del Boxeo.Hace unos días, Chávez papá y el "Travieso" discutieron en redes sociales . Todo inició por un video publicado donde el "César del Boxeo" declara que actualmente muchas peleas están arregladas y dice que cualquiera puede ser campeón, incluso púgiles como el "Travieso".Jorge vio el video y dijo que prefería ser malo y pendejo, que ser drogadicto."Buen día mi raza, tiene razón el viejito picudo Julio César Chávez, ahora cualquier pendejo es campeón, yo prefiero ser malo, y pendejo, y tener mi familia estable, haber sido tan bueno, y vivo como él, gracias a lo pendejo nunca caí en drogas, imagínense malo, pendejo, y drogadicto", escribió Arce.Entonces fue cuando "JC" se puso los guantes."A ver a ver que está pasando contigo pinche dientón, siempre hemos bromeado y ya me retiré de las exhibiciones, pero si quieres hacemos la 4, así que ponte a entrenar porque ahora si te voy a dejar mas feo de lo que estás, ánimo pinche dientón y no se amargue échale ganas se te quiere", respondió.