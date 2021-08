No sirve a Venezuela otra negociación fallida.- Guaidó

02 min 00 seg

Estefanía Escobar

Hora de publicación: 22:38 hrs.

Juan Guaidó, líder de la plataforma opositora de Venezuela, recalcó la necesidad de alcanzar un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para lograr soluciones para todos los venezolanos."No nos interesa ni le sirve a Venezuela otra negociación fallida. Eso sería profundizar el conflicto que hoy sólo se compara con países que viven en guerra", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter tras la inauguración del proceso de diálogo en la Ciudad de México."Sabemos que la contraparte es una dictadura, y que esto no será alcanzable por su buena voluntad, pero contamos con el respaldo del mundo democrático".Guaidó aseguró que sólo si se llega a un acuerdo integral y la Administración de Maduro sigue su estricto cumplimiento, se podría considerar el levantamiento gradual de las sanciones económicas, una de las demandas del Gobierno chavista.Al respecto, el también jefe del Parlamento opositor llamó a la sociedad venezolana a ejercer presión y "no dejarse engañar" por el "régimen".Se trata del quinto proceso de negociación en suelo extranjero y bajo la mediación internacional desde 2013. El último intento se dio en 2019, con la intervención de Noruega y Barbados, pero terminó sin acuerdo.Además de Gerardo Blyde, el jefe de la comitiva opositora, así como otros representantes de los partidos que conforman la plataforma unitaria, Guaidó aseguró que la delegación cuenta con miembros de la sociedad civil, aunque no especificó de quién se trataba.Por su parte, el Presidente venezolano dio la bienvenida al memorando de entendimiento firmado esta tarde en el Museo Nacional de Antropología."Saludamos la firma del Memorándum de entendimiento alcanzado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la Oposición. Agradecemos a México y Noruega, sus esfuerzos por la Paz del pueblo venezolano", escribió en su cuenta de Twitter.La víspera, Maduro había dicho que no iba a aceptar "chantajes" del "imperialismo norteamericano" y que el diálogo iba a desarrollarse de manera soberana entre venezolanos.