No soy psicóloga.- Karina Báez

01 min 30 seg

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 20:03 hrs.

Karina Báez, directora técnica de Pumas, dijo que no es psicóloga para saber qué tanto está afectada su plantilla en lo emocional, al sumar 5 partidos sin conocer la victoria y estar lejos de lo que entrenan cada semana."Lo emocional es mucho más profundo, no soy psicóloga, quiero creer que están entrenando bien, se está trabajando fuerte, se compite con intensidad y solo es tratar de definir", consideró.La estratega negó que haber hecho ajustes en la zaga, colocando a Akemi Yokoyama, jugadora que llegó este torneo, junto a Deneva Cagigas, les esté costando puntos.Y aunque ya suman 8 tantos en contra a lo largo de 5 jornadas reiteró que solo les queda trabajar y seguir afinando diferentes puntos."No afecta la incorporación de jugadoras, todos podemos cometer errores", afirmó."Hay mucho enojo, no pudimos culminar el plan de juego que teníamos, trabajamos mucho en la semana en el plan de definición, pero esto se tiene que sacar adelante con más trabajo y seguir afinando los puntos que debemos reforzar. Es preocupante la falta de puntos, estamos dejando ir puntos muy valiosos".El próximo domingo visitarán al Atlas y Báez admitió que habrá que poner atención en jugadoras como Alison González porque saben resolver el partido en cualquier momento.Por otra parte, Fabiola Vargas, estratega de Xolas, alabó el orden que tuvo su plantilla y la solidez que han mostrado a la ofensiva."Lo importante es que el equipo se mantuvo con la idea de lo que queremos, fueron muy combativas", mencionó.