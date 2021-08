No tienen rastro de familia Penilla

02 min 30 seg

Enrique Osorio

Notas Relacionadas Desaparecen 4 en Lagos; suman 615 en Altos Norte

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Una familia con domicilio en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara, está desaparecida desde hace casi un mes.Se trata de Miguel Ángel Penilla Salcedo, de 42 años; y sus hijos, Alejandro Penilla Mares, de 15 años; Brayan Penilla Mares, de 19 y Javier Penilla Mares, de 20, ilocalizables desde el 22 de julio.De acuerdo con reportes de familiares, ellos fueron privados ilegalmente de la libertad por un grupo de personas que ingresó por la fuerza a su casa y se los llevó a bordo de varios vehículos.Algunos de los agresores presuntamente iban encapuchados y llevaban armas de fuego."Estaba la puerta abierta y se metieron, es que como mandamos a la niña a la tienda, la niña dejó la puerta abierta y mi esposo estaba en la pura puerta arreglando la moto y ahí se metieron los fulanos."Yo estaba en mi cuarto y a mí me dijeron '¿dónde están los otros cabr?'. Llegó la Policía, levantamos la acta, pero todavía no dicen nada los policías ni nada, ya tienen un mes y todavía no me dicen nada, vinieron una vez con la trabajadora social, hicieron unas preguntas y ya", dijo la esposa de Miguel Ángel y madre de los otros tres afectados.De quienes se los llevaron o el motivo no saben nada y lo único que sospechan es que detrás de esto esté la pareja de una de las ex novias de Javier.De esa presunción ya informaron al personal de la Fiscalía del Estado, en donde además tienen un video en el que se aprecia parte de los hechos, pero esto no se ha traducido en la localización de los desaparecidos.En tanto, la mujer acude cada martes a reuniones con colectivos de desaparecidos y al Servicio Médico Forense (Semefo), para intentar tener datos sobre los cuatro."Me han apoyado mucho, para lo del Semefo y todo eso, se meten a ver si están mis parientes, me han apoyado mucho en ese grupo", aseguró la afectada.Miguel Ángel tiene como seña particular que le falta el diente de adelante; Javier tiene bigote y Brayan tiene un tatuaje en el pecho con el nombre de Verónica; todos son de complexión delgada, de acuerdo con las descripciones que hicieron sus familiares.Sus casos son divulgados en Facebook por los parientes, así como por los colectivos de familias de personas desaparecidas, Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), con la esperanza de que haya alguna persona que pueda aportar datos para su localización.Hasta ayer, en Jalisco había 13 mil 693 personas desaparecidas, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Búsqueda."Llegó la policía, levantamos la acta, pero todavía no dicen nada los policías ni nada, ya tienen un mes y todavía no me dicen nada".Esposa y madre de desaparecidos