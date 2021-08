Nombra Sedena a primer Comandante del Ejército

Hora de actualización: 14:54 hrs.

01 min 30 seg

Rolando Herrera

Hora de publicación: 13:19 hrs.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, nombró al General de División Eufemio Alberto Ibarra Flores como Comandante del Ejército Mexicano, figura que existe por primera vez dentro de las Fuerzas Armadas.En una ceremonia realizada en el Campo Marte, previo a la revista que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la nueva Comandancia, Sandoval tomó protesta al nuevo mando."Ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor, Eufemio Alberto Ibarra Flores, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Comandante del Ejército Mexicano, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen", preguntó el Secretario."Sí, protesto", respondió Ibarra Flores ante mandos y las distintas tropas.Sandoval instruyó a todos los integrantes del Ejército a obedecer las instrucciones del nuevo Comandante, quien coordinará la acciones operativas del Ejército."Por orden del ciudadano Presidente de la República se reconocerá como Comandante del Ejército Mexicano al ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores, aquí presente."A quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se le obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escritorio, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos", indicó.Originario de Tlaxiaco, Oaxaca, Ibarra Flores, de 60 años de edad, ha ocupado varios cargos administrativos y operativos dentro del Ejército, entre ellos, Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Ayudante de la Oficialía Mayor y Subjefe Interino Terrestre de la Sección Séptima Operaciones contra el Narcotráfico.En la ceremonia de pase de revista, el General Eufemio Ibarra Flores agradeció el nombramiento al Presidente y al titular de la Sedena, y calificó la creación de la Comandancia como una acción con la que se reestructura y actualiza la institución armada."Es un gran honor hacer uso de la palabra en el marco de esta trascendental ceremonia, con motivo del pase de revista de entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano, acción con la que se reestructura y actualiza esta institución armada que, a través de la historia, ha sido referente de lealtad institucional y compromiso de servicio con el pueblo de México, fortalezas que sin duda son el origen de la confianza que la ciudadanía le otorga al Ejército."De manera particular, haber asumido el cargo de Comandante del Ejército en esta fecha es una gran distinción que mucho valoro, que me honra como soldado y me enorgullece como mexicano al servicio de la Patria. Agradezco al señor Presidente y a mi General Secretario por esa designación y sobre todo por la confianza que me han otorgado para estar al frente de esta Fuerza Armada", dijo en su participación.