Normal, que haya focos de infección en escuelas.- Unicef

01 min 00 seg

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

Afirman que a niños sí preocupa uso de cubrebocas

Hora de publicación: 08:17 hrs.

El representante de Unicef en México, Fernando Carrera, señaló en conferencia matutina que es normal que haya "focos infecciosos" en escuelas tras el regreso a clases, pero el tema para autoridades será cómo hacer un manejo efectivo.Indicó que se ofreció cooperación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el monitoreo de los centros educativos del País."La segunda área donde vamos a tratar de cooperar en la Secretaría es en el monitoreo de la situación de centros educativos. Ayer ofrecimos a la Secretaria la oportunidad de trabajar conjuntamente en un sistema de información y de monitoreo de todas las escuelas para que podamos ver dónde hay problemas y dónde hay que atender."Por supuesto que pueden haber focos infecciosos, démoslo por descontado que es una posibilidad, la pregunta no es si van a haber, porque han habido por todo el territorio."¿Por qué no habría de haberlos en escuelas y colegios? Es algo normal. La pregunta es cómo lo manejas, cómo hacer un manejo efectivo de los focos", dijo ante el Mandatario federal.Carrera comentó que durante un mes se evaluará la implementación del retorno seguro en los planteles escolares.La titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez, mostró que a niños y adolescentes les preocupa en el regreso a clases que las personas que estén en las aulas no usen cubrebocas, de acuerdo con una consulta a más de 37 mil menores."Les preguntamos también qué les preocupaba de regresar a la escuela, y la mitad que las personas que estén ahí no usen cubrebocas. El 28 por ciento que pudiera enfermarse, 28 por ciento que vuelvan a cerrar la escuela y 18 por ciento no poder abrazar a sus amigas y amigos", indicó.