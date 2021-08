'Nos vemos como campeones'

Omar Fares

Los Mariachis de Guadalajara pasaron de ser un sueño a toda una realidad.La novena tapatía arranca hoy los Playoffs de la LMB como la favorita al título, tras tener el mejor récord de la campaña regular (46-17), liderar la Zona Norte, contar con el líder de bateo como Leo Heras y con el pítcher más ganador e invicto, Masaru Nakamura.El primer rival para los tapatíos serán los Algodoneros de Unión Laguna, que visitan el Estadio Panamericano para los dos primeros de la serie, a celebrarse hoy, a partir de las 18:30 hrs., y mañana desde las 17:00 hrs.Rafael Tejeda, presidente de los Mariachis, destaca el compromiso del equipo dirigido por Benjamín Gil para esta campaña de ensueño."No debemos olvidar por todo lo que pasamos como Mariachis al ser un equipo de expansión, porque fue un proyecto que realmente tuvimos que trabajar a contrarreloj. Hoy en día me toca hablar como presidente del club, pero esto me dice que todos en Mariachis se pusieron su jersey, se tatuaron el nombre de Mariachis y se pusieron a trabajar", dijo Tejeda a CANCHA."Sí, sería una mentira decir que no nos sentimos candidatos. Dejamos de ser un sueño, somos un equipo contendiente a ser campeones", agregó.Para nosotros que somos un equipo de expansión, de pensar en qué significaría se me pone la piel chinita porque ayudaría a que la organización madurara más rápido. Un título es la cereza del pastel. Sabemos que tenemos un futuro muy halagador por delante, tenemos muy claro nuestro corto y mediano plazo, a partir de hoy empezamos a planear lo que queremos para 2022. No quiero que se malinterprete, pero si no somos campeones, no nos quita el sueño porque por lo que tenemos que estar preocupados es que esto sea un proyecto bien sólido para que dejemos un legado por los próximos 20, 30, y 50 años.Sí lo soñé, sí te lo imaginas, somos una organización ganadora, siempre nos imaginamos este tipo de resultados. No sabíamos que serían fáciles de lograr por la razón de que somos un equipo que se formó de la nada. Hoy en día puedo decir que ya nos la podemos creer, y que hoy en día, sí nos vemos como campeones, y que Mariachis llegó a la LMB para tratar de ser un referente, y lo digo porque los resultados están ahí.Yo veo un equipo sumamente equilibrado, como el equipo número uno en el bateo, estamos en el Top 5 en el pitcheo, tenemos al pitcher número uno que es Masaru Nakamura. Después a Anthony Vasquez, también está Marco Carrillo, todo el cuerpo de pitcheo con Fernando Cruz, tenemos gente joven como Alex Tovalín, quien está peleando por ser el Novato del Año.Benjamín (Gil) lo tiene muy claro, porque el planteamiento que hizo en la temporada tener 6 abridores para tener nuestros brazos bien descansados, y que al iniciar los Playoffs tuviéramos 4 abridores y echáramos para atrás a gente como Alejandro Chávez, que están hechos para ganar campeonatos.Más que convencer a Adrián hay que darle su lugar y respeto que merece. El que Adrián haya venido a jugar a Guadalajara nos debe llenar de orgullo porque esta figura como lo es él, que lo demostró en las Grandes Ligas, nos llenó de orgullo desde que nos dijo que venía porque le tiene mucho cariño a la Ciudad. Este tipo de personajes ellos solos deben decir: 'hasta aquí llegué', y lo que Adrián decida acabando los Playoffs hay que saber aceptar que a él le toca disfrutar a su familia..402 promedio de bateo de Leo Heras, el mejor de la LMB.65 carreras anotadas las que presumió Beau Amaral.8-0 récord del pítcher Masaru Nakamura en su debut con Mariachis.500 carreras anotadas por Mariachis, con 735 hits y .338 como promedio de bateo.Algodoneros vs. Mariachis18:30 hrs. / Estadio Panamericano