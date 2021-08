Nota Edson crecimiento personal en la Eredivisie

Hora de publicación: 19:47 hrs.

El mediocampista mexicano Edson Álvarez reconoció que le costó trabajo su llegada al Ajax, pero siente que ya está mejor adaptado y puede refrendar los argumentos del club para adquirirlo."Fue difícil para mí llegar a un nuevo país, nueva gente, nuevos fans, tú como refuerzo esperan lo mejor de ti, que el jugador que compraron responda en la cancha", explicó "El Machín" en entrevista con el club de la Eredivisie."Para mí fue difícil y bueno, después de un tiempo puedo demostrarles un poco el porqué me compraron y por qué estoy aquí".Álvarez comentó que pudo ir a la Ligue 1 pero no se concretó, aunque él deseaba continuar en el Ajax."Ahora se presentó la oportunidad de salir a Francia y no se pudo, pero la verdad yo me quería quedar, estoy muy contento acá, con el club, con mis compañeros, con la gente y con la vida que estoy llevando acá", apuntó."Obviamente he tenido un crecimiento muy grande de cuando llegué a ahora, pero quiero seguir creciendo porque sé que aún tengo mucho por crecer, puedo dar mucho más".El Ajax visita el domingo al Twente por la Jornada 2 de la Eredivisie, buscando mantenerse en el liderato.