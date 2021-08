Notan boom en sus deportes por Tokio 2020

Citlalli Medina

Hora de publicación: 13:26 hrs.

El tirador Jorge Orozco y la gimnasta Dafne Navarro fueron reconocidos por el Code Jalisco, tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.Los atletas jaliscienses entraron en el Top 10 de sus disciplinas, con un cuarto lugar de Orozco en tiro deportivo y un octavo lugar de Navarro en gimnasia de trampolín."Ha impactado bastante esta participación en Juegos Olímpicos para mi deporte. He visto infinidad de mensajes de papás de niñas que quieren empezar la gimnasia porque me vieron. Para mí es súper importante e increíble que quieran hacer mi deporte y que llegue a Juegos Olímpicos todo un equipo completo de gimnasia de trampolín", apuntó Dafne.Mientras tanto, Jorge Orozco también vio algo similar tras su actuación: "Ha sido un boom bastante espectacular en como la gente ha respondido a mi deporte de manera positiva. Gente que me decía que les interesa este deporte y que no saben donde practicarlo o que no lo hacían por lo que fuera a pensar la gente, después de ver mi resultado y todo lo que ha pasado se les ha quitado el miedo."Mi resultado es un parteaguas muy importante tanto para mí, como para mi deporte en México y va a ser el inicio de algo muy grande no sólo para mi, sino para más tiradores. Espero ver una buena generación para París 2024", mencionó Orozco.El director de deporte competitivo del Code Jalisco, Carlos González, señaló que los deportistas jaliscienses recibieron estímulos y becas por su clasificación y que seguirán los apoyos para acortar las brechas con rivales de otros países.Ambos aletas fueron acompañados por sus respectivos entrenadores Martín Orozco (tiro) y Raúl López (gimnasia), en la Unidad Deportiva Revolución, donde se realizó el evento.