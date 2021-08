Frena IEnova terminal por revés a importación de combustible

Diana Gante

Hora de publicación: 17:59 hrs.

La empresa mexicana Infraestructura Energética Nova (IEnova) canceló la construcción de la Terminal de Refinados Manzanillo.La decisión fue tomada tras los recientes cambios a la Ley de Aduanas y de Comercio Exterior en los que se establece que no se podrá importar y exportar combustibles y otros productos, por puntos distintos a los autorizados."Por medio de la presente me permito informarle que el pasado 2 de julio del 2021, como consecuencia de los cambios en la ley en materia aduanera, nuestro cliente ha decidido terminar anticipadamente el contrato a la Ingeniería, Procura y Construcción de la Terminal de Refinados Manzanillo", expone una carta de la empresa Grupo Desarrollo Infraestructura dirigida.La misiva, con fecha del 16 de agosto, fue dirigida a los proveedores.La terminal de Manzanillo, contemplaba una capacidad de almacenamiento de 2.2 millones de barriles en 20 tanques.Como parte del contrato, IEnova tendría la adquisición del 51 por ciento del proyecto, cuya subsidiaria es propietaria de ciertos permisos y los terrenos donde se construirá la terminal.Trafigura tendría el 49 por ciento de la propiedad del proyecto, y ambas empresas firmaron un contrato de asociación para desarrollar, construir y operar la terminal.No obstante, en la misiva no se detalla que hará Trafigura, quien a inicios de este año dijo que vendería su porcentaje a IEnova.La terminal, anunciada en 2018, contemplaba una inversión aproximada de 200 millones de dólares y se espera que comenzara operaciones a finales del 2020.