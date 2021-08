Nuestra suerte cambiará.- Christian Horner

Marco Arellano

19:04 hrs.

En Red Bull confían en que estas vacaciones le vendrán bien a todo el equipo y para Bélgica regresarán a la pelea por el campeonato de la Fórmula Uno.Los últimos dos GP (Gran Bretaña y Hungría) han sido de pesadilla para el equipo austriaco, que vio ceder los lideratos de Pilotos y Constructores ante Mercedes, al sólo sumar dos puntos.Este receso parece llegar en buen momento para que Red Bull trabaje en el taller y recupere sus autos, aunque tengan que cambiar de motores por cuarta vez y perder 10 posiciones por reglamento (sanción), y sobre todo retomar la confianza para encarar la segunda parte de la temporada."Hemos ganado seis carreras en la primera mitad del año. Las carreras en las que no hemos sumado, si miras Azerbaiyán, no fue culpa de Max, Silverstone no fue culpa de Max, aquí no fue culpa de Max", comentó Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, en declaraciones publicadas en Motorsport."Entonces, nuestra suerte cambiará. A lo largo de una temporada se equilibrará y estoy deseando que llegue la segunda mitad del año. Creo que todo el equipo se merece un merecido descanso y los pilotos tendrán un buen descanso y créanme, saldremos a pelear en la segunda mitad de este campeonato, así que va a ser interesante".El toro rojo está en segundo lugar del mundial de Constructores con 291 puntos, mientras que Mercedes es líder con 303.La siguiente parada de la máxima categoría será Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica, del 27 al 29 de agosto.