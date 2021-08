Observan fallas en Sistema Anticorrupción

El Observatorio del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) exhibió que, a tres años de operar el combate a la corrupción en Jalisco, persisten deficiencias y se han tenido retrocesos.Como parte del Séptimo Informe sobre el SAE, los integrantes del organismo civil encabezado por Cecilia Díaz, mostraron que en la entidad falta mucho por hacer en materia de anticorrupción, pues ni siquiera existe coordinación entre los entes públicos implicados en el combate de ese delito.En el reporte se indica que entre los estancamientos observados en el SAE están las fallas en transparencia de las compras y adquisiciones de los entes públicos, así como debilidad de los Órganos Internos de Control, pues se detectó que en 70 dependencias del Gobierno del Estado no hay Contralorías internas en el 42 por ciento, y en un 21 por ciento cuentan con esa área, pero sin presupuesto ni estructura.Además, la Legislatura 62 del Congreso local que concluye funciones en octubre, estaría dejando un "boquete" al no haber aprobado todavía la reforma 2.0 del Sistema Anticorrupción, así como la Ley de Designaciones Públicas.De acuerdo con Díaz, existe una fragmentación y falta de continuidad en los procesos operativos de las diferentes instancias, para el buen funcionamiento del SAE.En el informe se advierte que de los 91 procesos por faltas administrativas graves que ha recibido el Tribunal de Justicia Administrativa por parte de diferentes Contralorías estatales y municipales, hay 53 en trámite, 19 fueron improcedentes, 6 con sentencia absolutoria, 4 fueron apeladas, y sólo 3 concluyeron con sanciones que desde la perspectiva del Observatorio resultaron "leves".Asimismo, de 101 carpetas judicializadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, sólo una terminó con sentencia; ante ello, el organismo civil cuestionó si algún ente público responsable del combate a la corrupción no está haciendo bien su trabajo, ya sea Órganos Internos de Control o Tribunales.Díaz expuso que se ve como una necesidad urgente el que Órganos Internos de Control, Tribunales y Fiscalía Anticorrupción analicen y vean sus diferencias, pues se han detectado graves contradicciones que tienen en criterios, normas y leyes para combatir la corrupción.Para corregir las fallas del Sistema Anticorrupción, el Observatorio propone la revisión y rediseño de los procesos para agilizarlos y hacerlos eficientes, tener permanente capacitación e intercambio de experiencias entre quienes arman procesos y denuncias, y quienes juzgan los casos de presunta corrupción.Así como la revisión, armonización y homologación de leyes y reglamentos en coordinación con el Congreso local; y que el Comité de Participación Social (CPS) genere diálogo y dinámicas, volviéndose un facilitador e integrador de los del SAE.