Obtiene Musk concesión para vender internet en México

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 21:00 hrs.

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó dar una concesión única para uso comercial a Starlink Satellite System, empresa de Elon Musk, con lo que logró los permisos necesarios para operar.En junio, Starlink obtuvo los derechos de emisión y recepción de señales por 10 años para internet inalámbrico satelital en México, luego de que en abril presentara ante el IFT la solicitud de autorización para explotarlos."Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones otorga a Starlink Satellite Systems México, S. de R.L. de C.V. un título de concesión única para uso comercial", se lee en la resolución P/IFT/070721/319.Los interesados en obtener una concesión única, cualquiera que sea su uso, deberán presentar al IFT una solicitud que contenga, como datos mínimos, nombre y domicilio del solicitante, las características generales del proyecto y la documentación e información que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa.Para septiembre, Starlink podría contar con los permisos para brindar los servicios a la población, señaló Michele Hernández Tafoya, especialista de telecomunicaciones.Una búsqueda hecha por Grupo REFORMA en el sitio web de Starlink arrojó que para Colonias como Prado Churubusco y Portales Norte, en la Ciudad de México, se espera que los pedidos de Starlink se realicen hasta finales de 2022."Starlink está actualmente al límite de su capacidad en su área hasta 2021, su pedido podría no ser satisfecho hasta finales de 2022.La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se atenderán por orden de llegada", indica el sitio web.Para Colonias como Polanco, Roma y Juárez, la página indica que el servicio estará disponible a finales de 2021."Starlink tiene como objetivo la cobertura en su zona a finales de 2021. La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se atenderán por orden de llegada", muestra el sitio web.No obstante, de mantener los precios que ofrece en Estados Unidos, la oferta de internet de Starlink Satellite Systems podría resultar poco atractiva para México, afirman especialistas.La empresa de internet satelital ofrece planes de servicio a un precio de 99 dólares mensuales, aproximadamente mil 900 pesos, por velocidades de datos que varían de 50 a 150 Mb sobre segundo y latencia de 20 a 40 milisegundos.Antes, se tienen que pagar 499 dólares, alrededor de 9 mil 900 pesos, por el kit que incluye el equipo para poder acceder a internet, más los gastos de envío.En tanto, los precios de entrada del internet satelital en México inician desde los 999 pesos, y en el caso de internet por fibra óptica o cable coaxial, sin ningún servicio adicional, es desde los 370 pesos, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).