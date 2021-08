Oficial: Messi no seguirá

en el Barcelona

Reuters

Hora de publicación: 13:03 hrs.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

El astro argentino Lionel Messi no seguirá ligado al Barcelona por obstáculos económicos y estructurales relativos a la normativa de la Liga española."A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", dijo el club en un comunicado."Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club".Messi era libre de negociar un traspaso con otros clubes después de que su contrato terminara a finales de junio, pero el Barcelona siempre había mantenido que quería quedarse en el club. De acuerdo a reportes de prensa, el atacante de 34 años iba a firmar un nuevo vínculo con el Barca por cinco temporadas.Messi había intentado dejar el Barcelona en agosto de 2020, haciendo una solicitud formal de salida después de una ruptura en su relación con el entonces presidente Josep Maria Bartomeu, pero el sucesor Joan Laporta, de gran relación con el argentino, lo convenció de quedarse.Messi, que se incorporó a la cantera del Barça con 13 años, es el máximo artillero de la historia del club, con 672 goles en 778 encuentros en todas las competiciones. Además, es el jugador que más partidos ha disputado con el elenco culé.