Ofrece Lemus dejar candado contra Villas Panamericanas

Sara Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Alcalde con licencia de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, anunció que implementará candados desde el Ayuntamiento para evitar la entrega de la habitabilidad a las Villas Panamericanas, indispensable para que los desarrolladores puedan escriturar los 650 departamentos.Luego de que el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Laurentino López Villaseñor, falló a favor de los desarrolladores para ordenar al Ayuntamiento otorgar el certificado de habitabilidad, Lemus Navarro aseguró que buscará agotar todas las instancias posibles para evitarlo."Este Magistrado y Jaime Moreno Cardeña, un empresario de dudosa fama pública y que tiene participación en la venta de departamentos de la Villa, han emprendido una campaña en medios de comunicación para achacarle la responsabilidad de sus actos al Gobierno de Zapopan", expresó en un comunicado."No estoy de acuerdo en darle la habitabilidad a la Villa, porque implicaría abrir la puerta a que se desarrolle todo el Bajío del Arenal, una zona de vital importancia para el equilibrio ecológico de la región y la recarga de los mantos acuíferos de los que se surte la Ciudad".El también Alcalde electo de Guadalajara aseguró que los responsables de la venta no han entregado cuatro hectáreas de zonas de cesión y no cuenta con la factibilidad del Siapa para poder prestar servicios a los futuros habitantes, por lo que exhortó a los ciudadanos a no adquirir propiedades en el desarrollo conocido como Avaterra Nature Living.Lemus Navarro recordó que Lopez Villaseñor es el mismo Magistrado que pretendía obligar al Ayuntamiento zapopano a entregar uso de suelo para la construcción de torres para hotel, centro comercial y departamentos en un predio ubicado en Avenida Acueducto.