¡Ojo! Haz esto o perderás el registro de tu marca

03 min 00 seg

GRUPO REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A partir del próximo 10 de agosto, los propietarios de todas las marcas comerciales en México que hayan sido registradas el 10 de agosto del 2018 o después, estarán obligados a declarar su uso real y efectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). De no hacerlo, perderán los derechos.Ricardo Ramírez Gamboa, titular del despacho de propiedad intelectual Ragari Legal, informó que con la reforma del 2018 a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el artículo 233 de dicha norma establece que el titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo en México, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, y pagar la tarifa respectiva, que actualmente es de 985.67 pesos más IVA.La declaración deberá presentarse ante el IMPI dentro de los tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.Si el titular no declara el uso, el registro caducará sin que se requiera de declaración por parte del IMPI, dice la norma.Además, el artículo 237 señala que cuando se hagan las renovaciones de registro de marca cada 10 años, deberá hacerse también la declaración de uso real y efectivo."Si el titular declara que sí están usando todos los servicios protegidos, continúa su vigencia; si dice que nada más algunos, entonces pierden vigencia y protección los que no están en uso", explicó Ramírez Gamboa en entrevista."Pero si el titular no va y hace la declaración de uso real y efectivo prevista en la ley dentro del periodo, el registro de marca caduca de forma automática".La norma también indica que la marca deberá usarse tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.Ramírez Gamboa señaló que es importante que los titulares de las marcas estén al pendiente de sus plazos para realizar su declaración, además de ser conscientes de lo que implica no hacerlo."Esta declaración de uso real y efectivo tiene como objetivo hacer más dinámico el registro de marcas y verificar a las que no están siendo utilizadas en el comercio, pues una de las obligaciones que tiene un titular de registro de marca es usarla, porque si no únicamente está estorbando a otros competidores", señaló el experto en propiedad intelectual.Así se puede hacer la Declaración de Uso Real y Efectivo de Marca ante el IMPI:- Ingresar al sitio cutt.ly/9QbvbZc y descargar el formato de Declaración de Uso Real y Efectivo de Signos Distintivos. Hay que imprimirlo y llenarlo.- Pagar la tarifa, que es de 985.67 pesos más IVA: mil 143.38 pesos en total, vía transferencia o depósito bancario. Más información en gob.mx/impi.- Con los documentos y el pago, acudir a las oficinas del IMPI o sus delegaciones para cumplir con el trámite.