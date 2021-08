Opera Wall Street mixto tras dato de empleo

Los índices en Wall Street operan disparejos, con el Dow Jones y S&P marcando récord intradía, tras el sólido dato de empleo de Estados Unidos y la disminución en la tasa de desempleo.El Dow Jones sube 0.32 por ciento, a 35 mil 175 puntos, el S&P aumenta 0.16 por ciento, a 4 mil 436 enteros, mientras el Nasdaq cede 0.09 por ciento, a 14 mil 881 unidades.El crecimiento del empleo en Estados Unidos registró en julio la mayor aceleración en casi un año, lo que ilustra un impulso adicional para un mercado laboral que aún enfrenta problemas de contratación.Las nóminas aumentaron en 943 mil el mes pasado, después de un incremento revisado al alza de 938 mil en junio, según un informe del Departamento del Trabajo.La media de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de un aumento de 870 mil. La tasa de desempleo bajó al 5.4 por ciento desde el 5.9 por ciento previo."A pesar del incremento en las posiciones laborales durante julio, el mercado laboral de Estados Unidos aún no logra una recuperación completa, ya que el total de empleos todavía se ubica cerca de 5.7 millones por debajo de su nivel prepandemia de febrero del 2020", comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.Si bien las sólidas ganancias de las empresas impulsaron los mercados esta semana, ayudando al S&P 500 y al Nasdaq 100 a alcanzar nuevos máximos, el debate sobre cuándo la Fed debería comenzar a recortar el estímulo continúa.Los datos de empleo del viernes marcan otro paso hacia el objetivo de la Fed de un mayor progreso "sustancial" en la recuperación del mercado laboral, mientras el banco central lidia con una inflación muy por encima del objetivo, pero un mercado laboral lejos del pleno empleo.La propagación de la cepa Delta del coronavirus continúa complicando los planes para devolver la vida a algún tipo de normalidad. Empresas como Amazon.com Inc., BlackRock Inc. y Wells Fargo & Co. retrasaron sus planes de regreso a la oficina.Los analistas están monitoreando tanto a Estados Unidos como a China en busca de signos de que la variante obstaculice las recuperaciones.