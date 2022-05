Operó carboeléctrica Petacalco en 2021 sólo con combustóleo

02 min 30 seg

Diana Gante

Notas Relacionadas Ni carbón tiene CFE para carboeléctricas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La central carboeléctrica Plutarco Elías Calles, mejor conocida como Petacalco, en Guerrero, utilizó durante 2021 únicamente combustóleo para operar, un energético altamente contaminante.Según el informe anual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregado al Senado, la central usó "combustibles líquidos nacionales".Dicha central tiene un carácter dual, es decir, puede operar con carbón y combustóleo.Por las características de las unidades, el carbón que utiliza debe ser importado, dado que el que se produce en Coahuila no cumple con las especificaciones térmicas para la central, por lo que únicamente le queda la opción de usar el combustóleo.David Rosales, consultor en temas de energía, dijo que Petacalco tenía contratos de largo plazo para el suministro de carbón importado de Asia, pero el actual Gobierno los dio por terminados y ante la falta del mineral, comenzó a utilizar combustóleo, lo que se contrapone con una política de transición energética."Petacalco se termina dañando, (esto es) producto de la compleja operación a la que se sometió, los equipos no aguantaron y durante un rato estuvo fuera de operación (...) además de que hay un excedente de combustóleo y CFE se puso a utilizarlo de manera abundante", dijo.Elezar Castro, experto en temas de energía, explicó que el mayor uso de combustóleo es una forma de darle salida al producto que Pemex genera en exceso y cuya estrategia, como lo menciona el informe, busca quemarse en las plantas de CFE como parte de una 'sinergia' entre las empresas del Estado."El plan en un mercado eléctrico funcional, hubiera sido alcanzable sustituyendo centrales ineficientes por centrales más baratas, CFE no tendría que seguir utilizando esas centrales, sino mantenerlas en reserva fría y de ahí obtener ingresos para tenerlas operando", apuntó Rosales.De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado "Rescate del Sector Energético" y con la finalidad de fomentar las relaciones comerciales entre Pemex y CFE, que coadyuven con las metas de rehabilitar las refinerías existentes y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, se planteó la alternativa de utilizar combustibles líquidos nacionales en la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles, dice el documento.Lo que contribuye, continúa, a la soberanía energética planteada en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, que establece, entre varias estrategias, reducir la importación de combustibles, aumentando el aprovechamiento de los recursos nacionales."Por lo antes expuesto, la Central generadora realizó trabajos de rehabilitación de la infraestructura existente para consumo dual de combustibles, y a partir de diciembre de 2020, y durante todo el 2021, recibió y aportó energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional utilizando combustibles nacionales", refiere el informe.