Opta Brenda Lozano por no renunciar

Francisco Morales V.

PERCIBEN EX DIPLOMÁTICOS 'TRATO MAJADERO'

Ante la instrucción presidencial de sustituirla como Agregada Cultural de México en España, la escritora Brenda Lozano negó su renuncia al cargo y reafirmó los principios que la llevaron a aceptarlo.En un artículo publicado este viernes en el diario El País, del que es columnista, la autora se refirió a la oleada de críticas y descalificaciones que recibió en redes sociales de parte del ala más dura de simpatizantes del Gobierno federal y aseguró que no piensa ceder."Aparte de los insultos, muchos afirman que mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debieran llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario", escribió Lozano.Con ello, se refirió al despido del escritor Jorge F. Hernández y la renuncia del Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la SRE, Enrique Márquez, en una crisis institucional que, a decir suyo, la ha dejado "en medio de una guerra política y de luchas de poder que, en el fondo, poco tienen que ver conmigo".Por la mañana, en su conferencia habitual, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solicitaría al Canciller Marcelo Ebrard la sustitución de Lozano por una poeta indígena del Istmo de Tehuantepec, o del centro del País, "mexica", precisó."Es un asunto también de moralidad, de congruencia. Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos va a representar?", esgrimió el Mandatario desde Palacio Nacional, en referencia a artículos de opinión de la autora que son críticos de su Gobierno y de comentarios humorísticos y memes que ha publicado en redes sociales.Ante este manotazo presidencial, Lozano no se arredró y refrendó los principios que esbozó en su plan de trabajo."Si aceptar representar la cultura de mi país en la Embajada de México en España, como parte de una comunidad cultural y como parte de una nueva generación que defendemos la libertad de expresión, los feminismos, los grupos vulnerables y una postura no patriarcal y antirracista, ocasionó esta polémica, no es mi función favorecer la idea de que la cultura mexicana debe requerir una afiliación ideológica", apuntó.Asimismo, encaró los señalamientos de que pertenece a grupos de poder cultural, como también acusó el Presidente."No soy 'conservadora', ni tengo que ver con los grupos presididos por hombres ya mayores; de hecho, yo no había nacido cuando estos grupos intelectuales se formaron y tuvieron vigencia", escribió.Consultados antes del anuncio de Lozano, ex funcionarios en cargos equivalentes al suyo aseguraron que esta crisis por la Agregaduría de Cultura de España representa una mácula en la historia diplomática del País."Es una sucesión de eventos penosos que ofenden a la diplomacia en México", resumió Gerardo Ochoa Sandy, quien, entre 2001 y 2013, fue Agregado Cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú, y en el Consulado General de Toronto."El nombramiento de Brenda Lozano fue controvertido y me parece que ha recibido un trato majadero, propio de gente ruin. Lo lamentable es que se trata de la gente que gobierna México", acusó el también periodista y gestor cultural.Tras la marejada de descalificaciones que la autora calificó de violentos y misóginos, e incluso amenazas a su integridad, Ochoa Sandy lamentó que el debate público no haya girado en torno a las propuestas concretas de Lozano sobre su gestión, mismas que cada agregado debe someter a revisión."Brenda Lozano presentó una propuesta de trabajo y es sobre eso lo que debió haber girado el debate. Ella fue muy puntual, señaló los aspectos que consideraba relevantes en lo que iba a ser su gestión como Agregada Cultural y sobre eso debió ser la discusión, no sobre lo que escribió", opinó.En su artículo, por otro lado, Lozano reveló que ha votado en las últimas tres elecciones por López Obrador y que cree en la transformación desde el interior."Como otras feministas dentro del Gobierno, pienso que hay una oportunidad para esta transformación de la narrativa desde adentro. Precisamente porque hay una diversidad de posiciones y políticas, pienso que sería posible contribuir a reencauzarlas con los principios que defiendo. Con esto estoy comprometida tanto en mi vida personal como en mi trabajo", expuso.Para Eduardo Cruz Vázquez, quien fungiera como Cultural en las embajadas en Chile y Colombia, es especialmente grave que, en un área que se dedica a formar la imagen de México en el exterior, se haya incurrido en una crisis de este tipo."No nos debe de hacer sentir muy bien que un país como España atestigüe una confrontación y un conflicto entre un responsable, servidor público temporal, como era Jorge F. Hernández con su jefe (Enrique Márquez) y, además, de por medio la Embajadora", apuntó."Creo que, de este asunto, la vista que a mí más me preocupa es que, justamente, en el cuidado que se supone que tiene la diplomacia cultural para la imagen de México, me parece que es terrible que se haya exhibido de esa manera la forma de Gobierno".Sobre la instrucción de sustituir a Lozano, ambos ex funcionarios aseguraron que el Presidente tiene la facultad por completo de ordenarlo, pero que esto resulta inusual por la forma tan pública y contraria a las convenciones diplomáticas.Cruz Vázquez, quien también es editor del portal Paso Libre, explicó que el cargo de Lozano todavía no empieza formalmente."Yo no creo que se haya consumado todo el proceso interno en Cancillería. Además, tú no tomas posesión del cargo hasta que te presentas a la adscripción y el embajador notifica que tú ya te presentaste; a partir de ese momento comienza a correr formalmente tu nombramiento", previno.En lo que parecía un asunto zanjado por el Presidente, la decisión de no renunciar de Lozano fuerza la mano del Gobierno a determinar si permanece o no como Agregada Cultural de México en España.