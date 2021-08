Ordena Corte de NY a Interjet liquidar 27.4 mdd a banco

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 14:32 hrs.

Una Corte federal de Nueva York condenó a la aerolínea Interjet a pagar 27.4 millones de dólares a Bank of Utah, luego de un proceso judicial en el que la empresa mexicana ni siquiera se defendió.Jesse M. Furman, juez de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, notificó el 29 de julio la sentencia por default, condenando a Interjet a liquidar el monto requerido por el banco.Se trata del mayor reclamo extranjero judicialmente ejecutable contra Interjet que hasta ahora se conoce públicamente. La empresa, que cesó operaciones en diciembre de 2020, acumula en tribunales demandas de acreedores estadounidenses por al menos 50 millones de dólares.Otras demandas en Estados Unidos, de las que ha dado cuenta Grupo REFORMA, suman al menos 22.6 millones de dólares, incluida una adicional de Bank of Utah y la empresa TVPX Aircraft Solutions, por 7.6 millones de dólares, que ya resultó en un embargo en México.La demanda de Bank of Utah fue presentada el pasado 3 de mayo, luego de que Interjet dejo de pagar la renta mensual de dos aviones Airbus A320 en octubre de 2019, incluso antes de la pandemia de Covid-19, pero cuando ya estaba intervenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por deudas fiscales que en esa época eran de 549 millones de pesos.Interjet firmó los contratos de arrendamiento por estos aviones en febrero de 2017, por un plazo de 12 años, con fuertes penalizaciones en caso de incumplir pagos de rentas mensuales.En su demanda original, Bank of Utah pedía pago de daños por 83 millones de dólares, no obstante que Interjet le devolvió los aviones el 31 de marzo de 2020 en Phoenix, Arizona, pero luego moderó su reclamo ante cuestionamientos del juez Furman.La aerolínea está desde finales de abril en un proceso de concurso mercantil en México, en el que ni siquiera se ha resuelto si puede acogerse a esta figura, con la que busca reestructurar pasivos totales por alrededor de mil 250 millones de dólares.Eventualmente, los acreedores extranjeros, que no tienen garantías para sus créditos, no tendrán más opción que sumarse a la fila de reclamantes reconocidos en el concurso, entre los cuales tendrán prioridad los trabajadores de Interjet y el fisco.Enrique Estrella, el visitador designado por la jueza a cargo del concurso, no ha podido dictaminar si Interjet se encuentra en los supuestos de insolvencia de la Ley de Concursos Mercantiles, ante problemas para ingresar a la sede corporativa de la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cerrada por una huelga que estalló en enero.En tanto, el fundador de Interjet, Miguel Alemán Magnani, esta prófugo en Francia para no ser detenido por un presunto fraude fiscal de 66.2 millones de pesos, por el que un juez ordenó su aprehensión a principios de julio.