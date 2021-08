Ordena Corte suspender reforma de agua en BC

02 min 30 seg

Aline Corpus

Inicia un procedimiento que vamos a ganar.- Gobierno

Hora de publicación: 14:57 hrs.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión al decreto que municipaliza el servicio de agua en Baja California como medida cautelar, mientras son revisadas las controversias constitucionales promovidas por los ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Mexicali."Se concede la suspensión solicitada por el Síndico Procurador de Mexicali, para el efecto de que se interrumpan los plazos, y obligaciones previstas en los artículos transitorios, del decreto impugnado y, consecuentemente, el Gobierno estatal continúe prestando los servicios públicos de agua potable", se dispone en las suspensiones del 20 de agosto 97/2021, 98/2021 y 99/2021 de la lista de notificaciones de la SCJN.Los síndicos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito presentaron una controversia constitucional junto a la solicitud de suspensión, para revertir la intención de trasladar la operación y administración de los organismos operadores de agua.Mientras se realiza la revisión, el Gobierno estatal deberá continuar prestando los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales en los municipios promoventes.Los argumentos de los síndicos Héctor Ceseña, Gonzalo Higuera y José Zazueta son que se violentó la autonomía municipal, que ningún ayuntamiento fue notificado sobre la transferencia del servicio de agua ni se contó con la autorización de los municipios al respecto.Además, hubo violaciones al procedimiento legislativo, en particular en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso de Baja California, donde no hubo quórum legal y el dictamen no circuló entre los legisladores tres días antes de la votación, como marca la norma.El 28 de julio pasado, la anterior Legislatura del Congreso estatal aprobó la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador Jaime Bonilla, sin previo análisis ni comunicación de las consecuencias para la deuda del estado y los municipios.Los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada son afines al Gobernador Bonilla.En respuesta a la decisión de la SCJN, Amador Rodríguez, Secretario de Gobierno, comentó que la decisión no es definitiva."Lo que dictamina es que se detengan los procedimientos de transferencia de los organismos operadores de agua a los Ayuntamientos para que sea analizado y la Corte en pleno determine quién tiene la razón", expuso."A nosotros nos asiste la razón, estamos sólo en el inicio del procedimiento, esto va para largo, simplemente estamos iniciando un procedimiento que vamos a ganar porque tenemos los argumentos constitucionales jurídicos y sobre todo de justicia social".La iniciativa del Gobernador Jaime Bonilla buscó cumplir con el artículo 115 de la Constitución que desde 1999 mandata que los municipios sean los que administren el agua y todo lo demás son "especulaciones políticas", defendió Rodríguez.