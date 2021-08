Organizan festival con 20 mil personas en BC

02 min 00 seg

Aline Corpus

Hora de publicación: 15:15 hrs.

En plena tercera ola por el Covid-19, Playas de Rosarito recibió al menos 20 mil asistentes a una serie de conciertos denominado Baja Beach Fest, donde cientos de ellos no usaron cubrebocas.Ayer fue el primer concierto que se prolongará hasta hoy y el domingo; en tanto, hay otro concierto convocado del 20 al 22 de agosto.La Policía de Rosarito calcula, adicionalmente, 10 mil personas más en las ferias que se realizan paralelo a los conciertos.De acuerdo con el Ayuntamiento, el 95 por ciento de los asistentes son visitantes de Estados Unidos, ya que los organizadores sólo venden los boletos en ese País a través de internet, un mexicano puede comprar sólo a través de empresas.Este sábado, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, reconoció que a pesar de los puntos de revisión de comprobantes de vacunación y de temperatura, los asistentes se quitaron los cubrebocas.Indicó que la dependencia encargada de realizar esas revisiones fue la Comisión Estatal de Protección para Riesgos Sanitarios (Coepris).Debido al relajamiento de las medidas pese a pandemia, este sábado se reunirán Salud Estatal, Economía, el Ayuntamiento y los organizadores del evento, aseguró, aunque no se habló de una cancelación."Revisaremos dónde están las áreas de oportunidad, y seremos muy claros en proteger a la población", mencionó, "si los protocolos no se están respetando, no se pueden llevar a cabo estos eventos"."Vimos gente sin cubrebocas", admitió.Pérez aseveró que el 90 por ciento de los asistentes a los conciertos mostraron un comprobante de vacunación.Cada uno de los boletos para los conciertos valen alrededor de 7 mil pesos, mientras que el VIP cuesta 9 mil.Se estiman ganancias que superan los 280 millones de pesos con artistas como Karol G, Ozuka, Anuel AA, Becky G Sech, Farruko, entre otros.Los conciertos tienen lista de espera.Baja California está en semáforo amarillo con 8 mil 876 defunciones por Covid-19.