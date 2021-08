Otro jugador de Chivas podría jugar en Europa

01 min 00 seg

Citlalli Medina

Hora de publicación: 16:18 hrs.

Uriel Antuna podría ser el próximo jugador de Chivas en emigrar al futbol europeo.El ex seleccionado nacional Nery Castillo recomendó al delantero rojiblanco al Olympiakos de Grecia.Castillo y Alan Pulido son los dos futbolistas mexicanos que han pasado por las filas del equipo griego."A Uriel lo ofrecimos a Olympiakos y estamos a la espera de una respuesta. Hace tiempo ya me gustaba mucho Uriel Antuna. Me gusta para Olympiakos porque hace falta un jugador rápido y encarador", le dijo Castillo a ESPN.El "Brujo" Antuna está por disputar su cuarto torneo con las Chivas y ayer reportó con el equipo tras ganar la medalla de bronce con la Selección Nacional Sub 23 en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.El último jugador que exportó Chivas al extranjero fue José Juan Macías con su traspaso al Getafe de España.