Ovaciona afición a Raúl, pero el Wolverhampton cae

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 10:10 hrs.

El ¡Sí señor! volvió a retumbar en la tribuna del Molineux.El canto que los aficionados del Wolverhampton le dedican al mexicano Raúl Jiménez apareció estruendosamente en la fecha 2 de la Premier League, para celebrar la vuelta del atacante que tuvo actividad en su casa por primera vez en 273 días.Sin embargo, la fiesta no pudo ser redonda por culpa de un viejo conocido, Nuno Espírito Santo, que al frente del Tottenham derrotó 1-0 a los Lobos, su ex equipo.A los Spurs les bastó un penal en los primeros minutos del partido, convertido por Dele Alli, para salir con los tres puntos de la cueva del Wolverhampton.El Tottenham abrió la cuenta al 9', minutos después de otro susto en el campo luego de un choque de cabezas entre Fernando Marcal y Japhet Tanganga, en el que ambos requirieron asistencia médica ante la mirada atónita de Jiménez, Nuno y compañía.El ariete tricolor, que disputó los 90 minutos, lució participativo e incluso estuvo cerca de anotar un golazo en el cierre de la primera mitad, tras una escapada de Adama Traoré, un taquito de Joao Moutinhho y la pierna interna del mexicano que no encontró el ángulo.Al 62', par de minutos después de un yerro increíble de Traoré en un mano a mano, el "Lobo mexicano" volvió a coquetear con el tanto tras terminar una buena jugada con Trincao.A diferencia de la primera mitad, el cuadro local no pudo mantener la presión y posesión en campo rival, que con el ingreso de Harry Kane, el codiciado delantero que abandonaría a los Spurs, el equipo se comportó mejor y estuvo más cerca del 2-0 que de conceder la igualada.Los pupilos de Bruno Lage sumaron su segundo descalabro consecutivo y se medirán al Nottingham Forest el próximo martes por la Segunda Ronda de la Capital One Cup.