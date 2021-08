Pagan dinero real por ropa virtual

02 min 00 seg

Reuters

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La gente se preocupa por lo que llevan sus avatares.Cuando el mundo virtual Decentraland anunció en junio que los usuarios podían fabricar y vender su propia ropa para que los avatares la llevaran en el sitio, Hiroto Kai se quedó despierto toda la noche diseñando prendas de inspiración japonesa.Vendiendo kimonos por unos 140 dólares cada uno y afirmó que ganó entre 15 mil y 20 mil dólares en sólo tres semanas.Aunque la idea de gastar dinero real en ropa que no existe físicamente resulta desconcertante para muchos, las posesiones virtuales generan ventas reales en el "metaverso", es decir, en entornos en línea donde la gente puede congregarse, pasear, reunirse con amigos y jugar.El verdadero nombre de Kai, artista digital y entusiasta de Japón, es Noah. Tiene 23 años y vive en New Hampshire, EU.Luego de ganar en esas tres semanas lo mismo que en un año en su trabajo en una tienda de música, lo dejó para convertirse en diseñador de tiempo completo.En Decentraland, la ropa para avatares (conocida como "wearables") puede comprarse y venderse en la blockchain en forma de un criptoactivo llamado token no fungible (NFT).La popularidad de los NFT se disparó a principios de este año, pues los especuladores y los entusiastas de las criptomonedas acudieron en masa a comprar este nuevo tipo de activo, que representa la propiedad de artículos sólo en línea, como arte digital, tarjetas de intercambio y terrenos en mundos online.El nicho de los criptoactivos también está captando la atención de algunas de las mayores empresas de moda del mundo, deseosas de asociarse con una nueva generación de jugadores, aunque la mayoría de sus incursiones hasta ahora son de marketing."Tu avatar te representa", sostuvo Imani McEwan, una modelo de moda afincada en Miami y entusiasta de los NFT.McEwan calcula que se ha gastado entre 15 mil y 16 mil dólares en 70 prendas de NFT desde enero, usando los beneficios de las inversiones en criptodivisas. Su primera compra fue un jersey con temática de bitcoin.