Pagarían petroleras limpieza del Golfo de México

05 min 00 seg

Christopher M. Matthews / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Se ha ordenado a algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo que paguen parte de una cuenta de 7.2 mil millones de dólares para retirar cientos de pozos envejecidos en el Golfo de México que solían ser de su propiedad, la culminación de un caso que expertos legales dicen que presagia futuras batallas por los costos de las limpiezas.Un juez federal en Estados Unidos falló el mes pasado que Fieldwood Energy LLC, una compañía de propiedad privada que actualmente controla los pozos viejos y que había buscado protección bajo las leyes de bancarrota, podría transferir cientos de millones de dólares en responsabilidad legal ambiental a los propietarios y las aseguradoras anteriores de los pozos como parte de su plan de reorganización.Exxon Mobil Corp., BP PLC., Hess Corp., Royal Dutch Shell PLC y compañías aseguradoras se habían opuesto al plan. La disputa, litigada durante meses en un tribunal federal de quiebras en Houston, se centraba en torno a quién debería cargar con los enormes costos de sellar y abandonar los pozos, principalmente en las aguas poco profundas del Golfo de México donde un derrame petrolero podría causar estragos. Las compañías aún podrían apelar el fallo.Los costos futuros exactos de la limpieza aún no están claros, pero abogados de BP calcularon que su responsabilidad legal podría superar los 300 millones de dólares, mientras que abogados de Exxon dijeron que su exposición podría sumar hasta 373 millones. Un grupo de aseguradoras indicó que podrían estar enganchadas por más de mil millones de dólares.Para los pozos en alta mar -a diferencia de la mayoría de los pozos en tierra firme- el Departamento del Interior puede responsabilizar a los operadores anteriores por la limpieza si el operador actual es incapaz de cubrir los gastos, para evitar que los contribuyentes cubran los costos.Es probable que disputas así se vuelvan más comunes en los próximos años al tiempo que los países buscan reducir las emisiones de carbono para cumplir con el Acuerdo de París, señaló Jason Bordoff, director fundador del Centro para Política Energética Global en la Universidad de Columbia. Eso resultará en millones de millones de dólares en gastos para desmantelar infraestructura de petróleo y gas en todo el mundo, dijo."¿Quién asume los costos?", preguntó. "Habrá gente que quiera eludir la responsabilidad".BP y Shell han prometido reducir sus emisiones de carbono a cero para el 2050. Para lograr eso, esas compañías tendrán que vender algunos pozos de petróleo y gas para eliminar las emisiones relacionadas de sus libros contables, señalan analistas de energía. Shell y BP podrían buscar deshacerse de sus activos más antiguos en el Golfo de México, que tienen una mayor intensidad de emisiones de carbono que proyectos en su vida inicial, consideró Mfon Usoro, analista en la firma de consultoría energética Wood Mackenzie PLC.Pero la venta de esos activos presenta enormes riesgos para las grandes compañías petroleras porque muchos de los compradores son firmas privadas más pequeñas, como Fieldwood, que podrían no contar con los recursos para asumir los costos de la limpieza, indicó Usoro. Esta fue la segunda quiebra de Fieldwood en dos años.Estas compañías más pequeñas compran los pozos por muy poco dinero y asumen los gastos de limpieza con la esperanza de poder reducir la estructura de costo de los activos y extraer los barriles restantes de crudo de manera rentable."Siempre he cuestionado este modelo de negocios", afirmó Usoro. "¿Son estos individuos capaces de encargarse de la fase final?".Fieldwood, respaldada por la firma de capital privado Riverstone Holdings, dijo que buscó protección bajo las leyes de bancarrota después de que la veloz caída en los precios del petróleo en el 2020 causada por la pandemia global la dejó escasa de efectivo.Abogados para la compañía mencionaron en documentos del tribunal que su plan de reorganización, que repartirá activos más antiguos en aguas poco profundas entre varias compañías independientes y separará a la mayoría de los pozos más jóvenes en las aguas profundas del Golfo en una compañía diferente, deja a las compañías nuevas dinero suficiente para manejar los costos de la limpieza."El plan crea un marco para que las obligaciones de desmantelamiento sean gestionadas de una manera organizada y ambientalmente segura y sin que se imponga responsabilidad alguna al contribuyente estadounidense", destacó Fieldwood en documentos legales.Marvin Isgur, Juez de Quiebras de EU, dijo en una audiencia el mes pasado que era razonable que todas las compañías carguen con parte de los costos y que el plan beneficiaba a los acreedores y al país.Los abogados y un vocero de Fieldwood no respondieron a peticiones para dar comentarios.El Departamento del Interior de EU junto con algunos de los operadores anteriores de los pozos, entre ellos Chevron Corp. y Apache Corp., dieron el visto bueno al plan de reorganización de Fieldwood, de acuerdo con documentos del tribunal. Pero Exxon, BP, Hess, Shell, un grupo de aseguradoras y otros argumentaron que las nuevas compañías creadas por Fieldwood tendrían poco efectivo y estaban destinadas a quebrar, al ser incapaces de manejar los costos de desmantelar los pozos y que potencialmente crearían un desastre ambiental.Voceros de Chevron y Apache señalaron que cumplirían con sus responsabilidades en la limpieza.Abogados y voceros de las compañías petroleras y aseguradoras que se opusieron al plan declinaron comentar al respecto o no respondieron a peticiones para dar comentarios. "El plan no logra formular condiciones para asegurar la protección de la salud y la seguridad del público, y en lugar de eso busca trasladar dicha responsabilidad a los predecesores", dijeron abogados de BP en documentos del tribunal.Las compañías que proporcionaron fianzas, frecuentemente exigidas por los reguladores para las operaciones en alta mar para asegurar los costos de limpieza y otros gastos, argumentaron que podían asumir la carga de los costos. Liberty Mutual Insurance Co., Hanover Insurance Group Inc., Travelers Cos. Inc. y XL Specialty Insurance Co. advirtieron en documentos legales que aprobar el plan de Fieldwood podría tener un efecto estremecedor sobre los seguros para petróleo y gas."Existe una alta probabilidad de que las fianzas salgan del mercado por completo", dijeron abogados de las aseguradoras en documentos del tribunal. "Esto llevaría a un derrumbe de la industria de petróleo y gas, en vista de que se requieren fianzas para operar".Edición del artículo original