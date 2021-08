Parafernalia futbolera

Roberto Gómez Junco

en MURAL

3 min

La novela de Messi acabó en París, lugar idóneo para empezar a escribir otra.



Nunca en la historia del futbol mundial algún jugador había ganado tantas cosas con un club como lo hizo Lionel Messi con el Barça, y nunca en la historia de este negocio se le había dedicado tanto tiempo y tanto espacio (fuera de las canchas), a un simple asunto de tratos y contratos, ya no lo que has jugado y cómo juegas, sino con quién seguirás jugando.



Y ese "quién", a final de dimes, de diretes y de cuentas, resultó ser el Paris Saint-Germain, poderoso equipo sin cabal competencia en Francia y con bien sustentadas aspiraciones de ubicarse en la cumbre europea, en esa cúspide a la que sólo ha logrado acercarse sin poder ocupar.



Por esos insondables misterios del negocio del futbol, algo llamado "Fair Play Financiero" le impidió a Messi seguir con un equipo que ya había gastado mucho, y "lo obligó" a irse a otro que está gastando más... aunque invirtiendo mejor.



Claro que la diferencia es precisamente ésa, la que existe entre "había gastado" y "está gastando", la de un equipo español que durante buen rato no logró equilibrar sus ingresos con sus egresos, y la de otro, francés, que deberá hacerlo si pretende evitar que en el mediano plazo le suceda lo mismo.



El caso es que así llega el mejor de los futbolistas a ubicar en las nubes a un plantel que tal vez ya era el más poderoso en el mundo.



Un plantel con mediocampistas y defensores que están entre los mejores del planeta entero (Verratti, Wijnaldum, Draxler, Di María, Kimpembe, Ramos, Hakimi), y no con uno sino con DOS porteros del más alto nivel: Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. Y sin embargo, lo que espanta está adelante: Messi, Neymar y Mbappé.



Ahora, la cuestión será integrarlos afuera y acomodarlos adentro. O mejor dicho, y aunque suene paradójico, integrar y acomodar a Mbappé con los dos amigos otra vez reunidos, desde hace mucho tiempo integrados a plenitud fuera de la cancha y casi casi nacidos para acomodarse adentro.



Lo que se espera, por lo menos, es que esta poderosa escuadra francesa despliegue un futbol acorde con el inusitado revuelo causado por el caso Messi a pesar de que el refulgente astro argentino no ha pisado una cancha (en partido oficial) desde hace treinta y dos días, desde aquel duelo de la Final de la Copa América.



Si la blaugrana novela de Messi acabó en París, lucen idóneos su flamante equipo y su nueva ciudad de residencia para empezar a escribir otra desde donde mejor escribe el incomparable futbolista, desde la cancha, desde ese primigenio lugar en el cual (inscritos en este espectáculo-negocio del futbol) se origina y genera toda eso que deriva en la posterior parafernalia de la mercadotecnia del juego.



Con el que mejor lo ha jugado, el negocio estará garantizado para el PSG en particular y para la Liga Francesa en general, y sólo queda por verse lo que en términos futboleros (y financieros) sucede con el Barcelona y en la Liga Española.



Para que prevalezca el negocio... que siga el juego.



¿O viceversa?





Twitter: @rgomezjunco









Futbolista de Primera División desde 1975 hasta 1988 (Atlético Español, Tigres, Monterrey, Guadalajara y Toluca). Seleccionado nacional en 1980. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Columnista del Grupo Reforma desde 1989 y comentarista en televisión desde 1992.