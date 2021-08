'Pareciera como si viviéramos en una selva'

02 min 00 seg

Enrique Osorio

Hora de publicación: 16:46 hrs.

La tarde de este lunes fue presentado el mural en memoria de Elizabeth y su hijo Tadeo, asesinados el 21 de mayo de 2018, día en el que un atentado contra Luis Carlos Nájera desató actos violentos en la Ciudad.Yolanda García, madre y abuela de las víctimas, pidió justicia pues estos tres años no ha recibido informes sobre lo que ocurrió ese día.El evento se realizó sobre Calzada Federalismo al cruce con Manuel Acuña por el colectivo artístico Cuidar el Hielo y del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quienes acompañaron a Yolanda durante la presentación.Yolanda considera que su familia quedó destruida ese día, luego de que Elizabeth y Tadeo fueron alcanzados por el fuego cuando criminales incendiaron el camión en el que viajaban, en Zapopan.Yolanda dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente a dar seguimiento al caso; actualmente recibe ayuda psicológica, pero le falta saber qué pasó ese día y que haya castigo para los responsables."Estos tres años para mí han sido muy largos, muy desgastantes, a cualquiera instancia que voy, simplemente no encuentro el apoyo que deberían de brindarme, yo lo he dicho muchas veces, no sé para qué hay instancias de Gobierno si no apoyan", estimó Yolanda."Así como yo hay muchísimas más personas, diferentes casos, pero igual, que a dónde vayan se les batea, y eso es muy doloroso porque uno quisiera que lo apoyaran a uno con lo que uno quiere saber, tantas preguntas que hay, pero nadie las responde, pareciera como si estuviéramos viviendo en una selva y no hay Gobierno, no hay ley, no hay quien lleve a cabo esa justicia", agregó.Aseguró que ella ha visto videos de cuando fue incendiado el autobús en que viajaban sus parientes y no reconoce entre ellos a los detenidos y actualmente bajo proceso, por lo que no tiene certeza sobre su responsabilidad en el caso."Sigo haciendo preguntas e igual me quedo con ellas porque nadie me responde nada, no sé cómo está todo esto, porque yo quisiera saber, pero igual, sigo en las mismas condiciones como estoy desde el día 21 de mayo del 2018, estoy exactamente igual, hay cero información", concluyó.