Partio

CONSUMIDOR INTELIGENTE / Moisés Galindo

en MURAL

3 min

"Al compartir tus conocimientos, experiencias y sabiduría contribuirás al bienestar de quienes te rodean".



Moisés Galindo







Lo mejor que has logrado en tu vida podrá trascender si generosamente compartes tus aprendizajes, conocimientos, experiencias y sabiduría implícitas en estos.



Observa que complementarás su inspiración emotivamente; con un abrazo, espacios, tu mágica mirada, tu tiempo, tu alegría y armonía que se dibujan en tus sonrisas.



Definitivamente puedes estimular y potenciar tanto sus conocimientos, como encantos y tu sabiduría a tus amigos, colaboradores, colegas, hijos y de quienes te rodean.



Obtener tus conocimientos demandará que tus discípulos inviertan cierto tiempo; un esfuerzo muy diferente al gasto de tiempo lúdico dando me gusta (like) en las redes sociales.



Ya que sabes esto; revisa qué tan profundos o superficiales son los conocimientos que compartes en estos contenidos ¿compartes tus habilidades y experiencia profesional?



Mientras reconoce ¿a quiénes están dirigidos?, ¿son formativos, informativos, que tan únicos son?; ¿cuál es su nivel y profundidad?, ¿son reflexivos?, ¿su veracidad?, ¿tienes control de calidad?; ¿cuántas veces borraste tras arrepentirte por tus errores o excesos?



Incluye un análisis y autoevaluación de todo lo que has borrado y corregido; identifica cuáles son tus peores evaluaciones, quizá por descuidos, egocentrismo, impulsos, inmadurez, miedos e inseguridades.



Resulta estratégico que evoluciones y valores tus planes para comunicar, compartir y divulgar toda tu sabiduría de una manera más humana.



Encantar a tus discípulos te demandará que inviertas en mejorar tus habilidades de comunicación, para que además de divertir e informar logres persuadir sus mentes.



Inspirar a tu audiencia es el primer paso para convencerlos de salir de la zona de confort en donde se encuentran.



Nunca podrás compartir lo que careces o desconoces; por eso es también es muy importante que continuamente también tu incrementes tus conocimientos.



Organiza un plan de acción para revisar tus contenidos, migra todos los textos por gráficos, imágenes y pictografías.



Para humanizar tus contenidos recuerda que ellos son capaces de procesar 60 mil veces más rápidamente una imagen que un texto.



Optimiza los gráficos, estimular con la máxima resolución del ser humano 576 megapixeles, es la razón por la cual cámaras y displays aumentan su capacidades.



Reconoce el potencial que cada opción te ofrece, así maximizarás tu capacidad para persuadir a tu audiencia.



Sin duda, tu base de conocimientos es muy valiosa; aprender a transmitir tanto presencial como remotamente (en dispositivos de múltiples características) es el mayor de tus retos.



Es cada vez más difícil captar su atención por mucho tiempo, tus contenidos además de gráficos deben ser animados, usar música e incluso narrarlos.



Revisa que hacen tus colegas en otras latitudes, esto te dará ideas de que hacer y nunca hacer.



Selecciona el medio de difusión en función de cada audiencia meta.



Unifica tus estrategias de comunicación, presenta cada concepto en un video corto de pocos minutos.



Mejorar tus habilidades demandará que publiques ejemplos aplicando el concepto en un segundo video.



Además, tu transferencia de conocimientos demanda que en un tercer video propongas ejercicios para que practiquen tus discípulos.



Revisa en vivo con todos los participantes ¿qué aprendieron y cuáles fueron sus experiencias?



Incluye todo en una plataforma que te permita publicar y dar seguimiento a su proceso de aprendizaje.



Definitivamente además de un buen contenido vuélvelos aún más relevantes al transmitir éstos.



Observa cómo con los días potenciarás las formas de estar y ser de cada Consumidor Inteligente; adapta y renueve cada día sus encantos, su magia y su vida. IIIy. "Carpe diem".





comentarios@moisesgalindo.com



En Twitter: @RetailAuthority