Pasea cocodrilo por La Marina; aprovechó creciente de agua

02 min 00 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 20:53 hrs.

Un cocodrilo aprovechó la creciente en el agua y las calles inundadas para "salir a pasear".El reptil, de aproximadamente 3 metros de largo, fue captado cruzando una calle aledaña del Club de Golf de Marina Vallarta, que es su hábitat natural."Ese cocodrilo vive en el campo de golf, se va a las calles de la Marina o a otros lados, incluso se va al mar", dijo el académico Armando Rubio.El avistamiento fue el viernes pasado y no fue necesaria una captura ya que el cocodrilo fue a un lugar seguro por sí solo.Rubio señaló que no es raro ver cocodrilos en las calles de Puerto Vallarta debido a que la Ciudad ha crecido sobre el hábitat de los reptiles.En el puerto jalisciense se tienen contabilizados 250 cocodrilos, de los cuales 35 están en edad adulta y miden entre 2.5 y 4 metros."La población es muy dinámica, estamos asentados sobre el hábitat del cocodrilo () tenían 2 mil 500 hectáreas de humedal, un estero gigante, hoy en día sólo quedan 250 hectáreas, el 10 por ciento."Los cocodrilos se mueven de un lado a otro, es lo más normal, pero la gente se espanta, se avistan de 5 a 10 cocodrilos a la semana, que son reubicados. No es algo extraordinario ni fuera de lo común, y en época de lluvias mucho más, porque las corrientes fuertes los mueven y buscan sitios más calmos".Rubio señaló que los ataques de cocodrilos son muy pocos y las posibilidades de que un reptil agreda a un humano son mínimas."Las personas que han sido mordidas por cocodrilos es porque se han adentrado al hábitat del cocodrilo deliberadamente, no respetaron la señalética, porque eso sí, las autoridades se han preocupado por colocar señalética de no entrar, no nadar, no pasear mascotas, no alimentarlos, pero lo hacen".El investigador agregó que todos los cocodrilos que hay en el puerto están censados y en caso de avistar uno lo recomendable es llamar al 911.