Patricio O'Ward toma el liderato

de la IndyCar

Enrique Cavazos

Hora de publicación: 22:13 hrs.

¡Patricio O'Ward es de nuevo líder de la IndyCar!Tras finalizar segundo en el Bommarito Automotive Group 500, en Illinois, sumado a un nuevo abandono del español Álex Palou, el piloto regio retomó la cima del serial estadounidense a sólo tres fechas para terminar la temporada.Al sumar 41 puntos, O'Ward llegó a 435 unidades y se alejó a 10 de distancia del europeo para convertirse en el máximo favorito para ganar el título, algo que ningún mexicano a conseguido en la historia.Fue una carrera con una primera mitad muy accidentada. Para la vuelta 60 (de 260) ya se habían ondeado seis banderas amarillas.Josef Newgarden fue el vencedor del evento, su segundo triunfo del año, mientras que Will Power, quien había ganado la pole position más temprano, completó el podio.El accidente de la noche en el óvalo de Illinois sucedió en el giro 64, cuando Rinus VeeKay golpeó a Palou, quienes terminaron impactando fuerte el muro exterior. En el percance, Scott Dixon, quien llegó a esta carrera como tercero en el campeonato, también se vio afectado.Mientras el neozelandés sí logró regresar a pista, aunque después abandonó, Rinus y Álex no continuaron tras el choque.La frustración en el ibérico era clara. Luego de bajarse de su auto y mientras caminaba a la camioneta de seguridad que lo sacaría para su atención se vio cómo se lamentaba.Ésta fue la segunda semana consecutiva que no terminó carrera por problemas ajenos a él; la prueba pasada, en el circuito mixto de Indianápolis, dijo adiós por una falla en su coche."De repente me golpearon. No había espacio (para que pasaran), no sé a dónde querían ir", dijo Palou en la transmisión. Hoy hicimos un muy buen trabajo, los muchachos hicieron un gran pit stop. Quedarán tres carreras y buscaremos quedarnos con ese campeonato".Dixon finalizó en el lugar 19, lo que le hizo perder su tercera posición en el standing, lugar que tomó Josef Newgarden.Otro que la pasó mal fue Colton Herta, quien marchaba de líder, pero tuvo un detalle en su auto que lo hizo quedarse fuera, tal y como pasó hace dos semanas, en Nashville.Después de tres fines de semana de carrera en fila, el serial parará dos semanas y regresará hasta el domingo 12 de septiembre con el Gran Premio de Portland.