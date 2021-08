Patrimonio en peligro

Isabel Sepúlveda

en MURAL

En una ciudad, la calidad del transporte público y el respeto a su patrimonio histórico-cultural está en relación directa con el nivel de vida de sus habitantes y revela la eficacia de sus gobernantes.



En Guadalajara, la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero era indispensable, así como lo era cuidar que no se dañara el legado histórico y urbanístico de las zonas que hoy atraviesa.



La SCT del gobierno federal se encargó de la totalidad de la obra en el sexenio de Peña Nieto. Hoy tenemos un mejor transporte público, desafortunadamente a costa de daños, de ligeros a muy severos, en 19 edificios emblemáticos del Centro Histórico, así como decenas de afectaciones en diversos inmuebles del Paseo Alcalde, en cuyo subsuelo se construyó la parte subterránea de la Línea 3. ¿Qué ocasionó los daños? ¿Qué se está haciendo y se debe hacer?



Este es un tema que no debemos descuidar los tapatíos y todos los jaliscienses, por lo que hice esas preguntas a varios expertos que han dado seguimiento puntual a este vital asunto. Hago un resumen para difundir la urgencia de reparar las afectaciones, en particular las de la emblemática iglesia de San Francisco, testigo de esplendores y miserias de nuestra metrópoli desde hace 471 años y cerrada, desde hace cuatro años, por el peligro de derrumbe en caso de sismo.



Algunos de los daños, como pequeños asentamientos, estaban previstos. Hay afectaciones en las estructuras del Santuario de Guadalupe, Catedral y otros edificios patrimoniales. Los más graves están en el recién clausurado Edificio Plaza, cuya estructura puede colapsar si no se efectúan reforzamientos.



También en el Museo del Periodismo y Artes Gráficas, mejor conocido como "Casa de los Perros", donde estuvo la primera imprenta de Nueva Galicia y se publicó el primer periódico insurgente en 1810, El Despertador Americano. Este edificio está cerrado y se encuentra en plena restauración.



Las compañías contratadas por la SCT hicieron los proyectos en sus escritorios en la CDMX o en el extranjero, sin consultar a autoridades, académicos de Jalisco expertos en estas áreas o a OSC especialistas en el patrimonio. Tampoco los mostraron a dueños o guardianes de edificios y templos a pesar de que todos los solicitaron en tiempo y forma. Los cálculos estaban hechos para otro tipo de subsuelo, no el que encontraron.



En el caso de San Francisco, las obras preventivas a la operación de la tuneladora que excavó 30 metros bajo tierra dañaron el subsuelo porque no se hicieron estudios adecuados de geotecnia, estructurales y de mecánica de suelos. Por esta ignorancia decidieron inyectar concreto líquido en solo un tercio del templo, la parte del terreno donde pasa el Tren Eléctrico, lo cual provocó modificación en las corrientes de agua y deslizamientos de tierra; el edificio se resquebrajó en cuatro partes y en caso de temblor no se comportará de manera homogénea, se desplomará con todo y negligencia.



El gobierno federal, a través de la SCT, es responsable de reparar la totalidad de los daños causados por el paso de la Línea 3, y el INAH de autorizar las obras, pero ha habido mucha opacidad en la información que deberían proporcionar. El gobierno de Jalisco, a través de Siteur, es el encargado de recibir las obras al 100%, no puede hacerlo si no se reparan la totalidad de los daños. El gobierno municipal ha pedido que se cierren los edificios en riesgo y no puede dar la habitabilidad hasta que Protección Civil los certifique.



La SCT ha mostrado desatención y desdén por la problemática. Los tres niveles de gobierno deben coordinarse para hacer efectivas las responsabilidades por los daños. En este sentido, Prodeur ha realizado reuniones y visitas al área afectada para lograr dicha coordinación. El gobierno estatal, junto con el INAH deben exigir a la SCT que cumpla con las reparaciones y continúe con el monitoreo de las afectaciones, vigilancia que fue suprimida hace un año con motivo de la pandemia.



La arquitecta tapatía Lilliane Ponce, académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura, y la antropóloga María Irma Iturbide, presidenta de Adopte una obra de Arte capítulo Jalisco, han dado seguimiento a la situación junto con varias OSC. Nos invitan a estar atentos y apoyar las acciones necesarias para evitar que los daños sean irreversibles.







Integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Consejera Coparmex Jalisco. Jalisco Cómo Vamos.