Peatones, abandonados en AMG

Mariana Quintero

Deuda urbana

Hora de publicación: 05:00 hrs.

De enero a junio de este año, 62 personas han sido atropelladas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). De ellas 49 murieron y 13 resultaron lesionadas, de acuerdo con registros del Colectivo Pasos Blancos, dedicado a concientizar sobre la vulnerabilidad de los peatones.El automóvil particular ha sido el autor principal de estos siniestros, seguido de las camionetas y los vehículos de carga.A pesar de ser los primeros en la pirámide de movilidad urbana, los peatones en Jalisco transitan por calles que no se encuentran en condiciones óptimas, de acuerdo con expertos en movilidad urbana.Coches que invaden banquetas, alcantarillas abiertas, cocheras que obstruyen el paso, machuelos elevados y banquetas en mal estado, son sólo algunas de las complicaciones que tienen quienes transitan por el espacio público."El problema es que las ciudades se hicieron en torno al auto, le dieron toda la prioridad al automovilista y dejaron de lado a los peatones que deberían de ser el centro de la movilidad", comentó Débora Semadeni, presidenta de la organización "Click por Amor Abróchalos", que promueve el uso de cinturón de seguridad en menores.La activista vial dijo que esta situación se torna aún más delicada para personas con discapacidad, adultos mayores y niños, pues son grupos de población que por su condición son más vulnerables a los riesgos mencionados.Semadeni, quien además es parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público (OCMTP), explicó que estas cifras denotan otro problema: la velocidad a la que circulan los automóviles."El hecho de salvar a los peatones también implica bajar velocidades y sensibilizar a los automovilistas, no nada más es tener una mejor infraestructura", afirmó.Para Eduardo Rodríguez, del colectivo Poder Antigandalla, la preocupación en el Estado por los viandantes es incipiente, pues no se trata sólo de sancionar a quienes invaden banquetas."Urge que empiece a haber un recurso exclusivamente etiquetado para la movilidad primaria y banquetas. Necesitamos políticas de recuperación del espacio público de fondo y de forma, porque ahorita es una aspirina la que tenemos y al rato vamos a volver a tener el dolor de cabeza", dijo.Contó que desde su organización se está impulsando la creación de una defensoría del espacio público y del peatón que se ocupe de la defensa del espacio público, por lo que ya han entablado diálogo con la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).Ambos expertos coincidieron en que hace falta más sensibilización hacia los peatones."Al final todos estamos juntos, ciclistas, motociclistas, peatones, los automovilistas, transporte público. Somos un sistema que se mueve en la calle y hay que pensar en quiénes son más vulnerables", agregó Semadeni.