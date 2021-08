Pedirá Villanueva cita con Alfaro

01 min 30 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 18:28 hrs.

El Rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, le tomará la palabra al Gobernador Enrique Alfaro y hoy mismo pedirá cita para reunirse con él, a fin de plantearle el tema del recorte de 140 millones de pesos al presupuesto de la Casa de Estudios.Villanueva aclaró que no asistiría él solo a una posible reunión con el Mandatario, sino en compañía de ocho integrantes del Consejo General Universitario (CGU), que forman parte de la comisión que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados para defender la autonomía y el presupuesto universitarios."Ayer el Gobernador ofreció que esto era tan simple como ir a pedir una cita, la estaremos pidiendo, yo espero el mismo día de hoy", comentó el Rector general."Espero que (el Gobernador) nos reciba muy pronto y yo espero que con la más mínima voluntad esto se componga y simplemente no se haga esta propuesta, no se materialice y asunto resuelto".Para Villanueva, resulta inexplicable la postura del Gobernador Enrique Alfaro, luego de que la Casa de Estudios ha llevado una relación tersa con él durante prácticamente la mitad de su sexenio.Dijo que quizá después de reunirse con el Mandatario pudiera tener una respuesta a lo que está pasando."Honestamente, para mí, sigue siendo inexplicable lo que está sucediendo", dijo el funcionario universitario."Lo he calificado de surrealista, lo he calificado de absurdo. Es inexplicable lo que está sucediendo".El diferendo entre la Casa de Estudios y Alfaro se generó después de que diputados de Movimiento Ciudadano le plantearon al Gobernador la propuesta de reorientar 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.El planteamiento fue aceptado por el titular del Poder Ejecutivo, lo que inconformó a las autoridades universitarias.