Pedirán a Delgado reconsiderar incluir a Salgado en encuesta

Martha Martínez y Claudia Salazar

Hora de publicación: 13:51 hrs.

La diputada morenista Laura Imelda Pérez Segura informó que solicitarán al presidente nacional del partido, Mario Delgado, y a la Comisión Nacional de Encuestas de éste que reconsideren la inclusión de Félix Salgado Macedonio en la nueva encuesta que realizarán para definir al candidato a la Gubernatura de Guerrero.En conferencia, en la que estuvo acompañada por otras legisladoras de su fracción, indicó que en caso de que esta solicitud no sea escuchada demandarán que la nueva encuesta incluya preguntas en las que los guerrerenses puedan expresar lo que realmente piensan del aspirante que enfrenta varias denuncias por violación y violencia sexual.Lo anterior, dijo, tiene como objetivo que en la decisión del candidato no pese solamente cuánto conoce la ciudadanía a Salgado Macedonio."Esta persona no cumple con los criterios para ser candidato de Morena, ese es mi personal punto de vista y creo que de muchos compañeros y compañeras que pertenecemos a Morena, por lo que estamos también solicitando a la Comisión Nacional de Encuestas y a la Comisión Nacional de Elecciones que se incluya en el cuestionario que se haga en esta encuesta preguntas que realmente reflejen lo que las personas piensan y que no nada más pese el conocimiento que se haga del personaje", indicó.Pérez Segura advirtió que el proceso de elección de Salgado Macedonio como candidato, el cual debió ser repuesto tras las denuncias que se hicieron públicas en su contra, presenta faltas graves, ya que el senador con licencia debió firmar documentos en los que constaba que no enfrentaba procesos asociados con violencia de género.Señaló que, ante ello, las dos posibilidades es que el morenista no firmara el documento o bien mintiera al hacerlo."Hay una falta grave en el proceso del candidato o aspirante a candidato, debió haber firmado una carta bajo protesta que dice textualmente 'no me encuentro en proceso judicial por alguno de los delitos asociados a violencia de género', y este personaje o no la llenó y ahí incumplió la convocatoria, o la leyó diciendo que no se encuentra como parte de un juicio y mintió, es mi postura", sostuvo.La legisladora dijo que la demanda principal al Delgado y a las autoridades partidarias es que reconsideren la inclusión de Salgado Macedonio en la nueva encuesta."Estamos solicitando, insisto, haciendo un llamado a la Comisión Nacional de Elecciones, sobre todo al presidente del partido, Mario Delgado, y a la Comisión Nacional de Encuestas para que, en primer lugar, revalore la inclusión de este personaje en este proceso y, segundo, si así lo deciden, que sería lamentable, que se modifique el cuestionario para que realmente refleje lo que piensen los guerrerenses de esta persona", insistió.Pérez Segura llamó a la militancia a respetar y respaldar el derecho de las mujeres a la no violencia, ya que el uso político que se le puede dar al caso no le quita legitimidad a cada una de las denuncias.